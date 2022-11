‘La Barbie’ sigue bajo custodia en EU, ‘nos dijo embajada’: Ebrard

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (Agencias)

Edgar Valdez Villareal, “La Barbie”, sigue bajo custodia en Estados Unidos, dijo el canciller Marcelo Ebrard que le confirmó la embajada estadounidense, aunque están a la espera de la información que solicitaron tras los reportes de prensa de que había sido liberado.

“De La Barbie todavía no tengo confirmación de que haya sido puesto en libertad, es decir, sigue bajo custodia, pero no nos han dado detalle de qué es lo que sigue. Nos dijo la embajada de Estados Unidos que sigue bajo custodia, vamos a ver si es así o no, eso fue hoy temprano”, dijo el Canciller ante medios en Tijuana.

Entrevistado al término de la inauguración de la oficina de expedición de pasaportes en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California, el funcionario señaló que desde la noche del lunes mantienen comunicación permanente con el embajador Ken Salazar sobre la situación jurídica de quien fuera el jefe de sicarios del cártel de los Beltrán Leyva.

Edgar Valdez Villarreal cumple una condena de 49 años en una prisión de máxima seguridad en Florida, Estados Unidos, por tráfico de drogas y lavado de dinero.

El lunes se reveló que dejó de estar bajo custodia de la Agencia Federal de Prisiones.