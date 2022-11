Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El campeón mundial súper mediano y mejor boxeador libra por libra, el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, se disculpó este miércoles tras los “comentarios fuera de lugar” que hizo hacia el argentino Lionel Messi y Argentina, llegando a amenazarle, tras un vídeo en el que el astro argentino, celebrando la victoria frente a México (2-0), desplazara con el pie la camiseta de la Tri, que intercambió al finalizar el mismo con Andrés Guardado.

“Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”, escribió.

En la misma cuenta oficial de Twitter en la que hace dos días amenazó a Messi: “¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, publicó, entre otros mensajes, el pasado lunes.

El boxeador reculó y además quiso desear “mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy”, en los que se juegan el pase a octavos del Mundial de Catar; México contra Arabia Saudí y Argentina frente a Polonia.

La polémica se amplificó con la respuesta de David Faitelson, periodista de ESPN, que ha tenido controversias previas con el “Canelo” Álvarez. Faitelson salió en defensa de Messi, y tachó de “cobarde” y “payaso” a Álvarez a quien le sugirió que se concentre en conseguir una pelea de revancha ante el ruso Dmitry Bivol.

En Argentina, la tuitera Estefi Berardi publicó que el boxeador demostró “unas ganas de llamar la atención”, a lo que Álvarez replicó “sí, como me hace mucha falta”, con emoticones de risas.

El ex futbolista internacional Sergio Agüero también reaccionó a la controversia. “Señor Canelo, no busques excusas o problemas. Seguramente no sabes de futbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después, si ves bien, hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, escribió en Twitter.

“Canelo” Álvarez, de 32 años, ostenta actualmente los títulos mundiales de peso Súper Medio de la Asociación Mundial de Boxeo, del Consejo Mundial de Boxeo, de la Federación Internacional de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo.

Con información de: heraldodemexico.com