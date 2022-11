Sufrió rechazo de sus padres

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (Agencias)

El cantante Christian Chávez recordó al borde del llanto el momento en el que su mamá lo corrió de su casa cuando le confesó que era gay, esto en el episodio más reciente de “La entrevista” con Yordi Rosado.

Fue en ese espacio en donde el también actor habló de aquella triste experiencia: “Les dije: ‘Papá, mamá, soy gay. Dije: ¿Cómo puede ser que las personas que más me aman no sepan quién soy yo de verdad? Era muy importante para mí que las personas que más me amaban supieran quién era yo”, recalcó.

Quien interpretó a Giovanni Méndez en la telenovela “Rebelde” contó que su primer novio era diez años mayor que él, por lo que al terminar su relación decidió contarles la verdad a sus papás, sin embargo, no tuvo la reacción esperada, pues su mamá lo corrió de la casa al escuchar la noticia.

“En ese momento mi mamá me corrió de la casa. Me dijo que me iba a morir de SIDA, que Dios no me quería así. Mi mamá era muy religiosa”, reveló. “Mi papá como que se quedó en shock, pensó que era como una moda”, añadió el famoso visiblemente sentimental.

“Me dijo algo que me lastimó: ‘Que no se te note, aquí no nos traigas a nadie’ y pues obviamente fue un proceso de diez años en el que empezaron a entender”, le confesó el actor a Rosado, indicando que después su mamá le pidió que regresara y a partir de ese momento sus papás iniciaron el proceso de aceptación.