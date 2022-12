Abren nuevo campo de girasoles en González

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Roberto González | El Sol de Tampico

Si aún no has visitado el sembradío de girasoles de González, Tamaulipas, todavía tienes oportunidad, ya que un nuevo campo ha sido abierto al público para que por unos días, pueda conocer y recorrer este llamativo alfombrado amarillo.

Adrián Villafaña, integrante del equipo de logística del campo de girasoles, dio a conocer que desde el miércoles 30 de noviembre y por una breve temporada, los visitantes tendrán acceso a este segundo campo de cultivo.

El sitio se encuentra en el rancho Betty, propiedad de Fred Nadolph y Alán Ortega. Además de los girasoles, el público podrá disfrutar de un área de comida, venta de productos de emprendedores locales, y los fines de semana se tienen programadas una serie de actividades artísticas para toda la familia.

Adrián Villafaña añade que la temporada del primer campo ya concluyó, y que afortunadamente tanto tamaulipecos como personas de otros estados han visitado el sembradío, ya sea para apreciar las flores, para realizar sesiones de fotos, o incluso para tomar clases de zumba.

Villafaña menciona que las condiciones climáticas que ha traído el frente frío no afectan al campo, y que más bien favorecen el buen estado de los girasoles. Solo están recomendando a la población que los visite venirse abrigados.

“El frío no afecta, solo que la flor no sigue su mirada hacia el sol, ahora se ve un poquito inclinada, pero no se cierra e incluso el ambiente actual ayuda a que la planta se mantenga un poco más, cuando el sol está muy fuerte sí se marchita un poco más rápido”, dijo a EL SOL DE TAMPICO.