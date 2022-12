Aumenta Victoria a tres decesos por covid esta semana

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal.-

La Capital de Tamaulipas acumula ya tres fallecimientos por causas asociadas al covid-19 esta semana al confirmar la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) este jueves el deceso de una mujer de 81 años de edad; primero fue también una mujer el lunes, de la misma edad, y después otra, de 65, el miércoles.

En el reporte de este jueves uno de diciembre, la dependencia estatal también se confirmó la muerte de una mujer en Tampico, de 84 años, por lo que el acumulado de decesos en la pandemia llegó ya a ocho mil 044, de acuerdo al conteo de la SST.

En lo que corresponde al número de nuevos casos en las últimas 24 horas se reportaron 45 en toda la entidad, por lo que siguen en aumento; cabe recordar que el miércoles se confirmaron 37, el martes 22, el lunes seis y el domingo también seis, en el conteo de esta semana.

De esta manera, el acumulado de positivos de la pandemia en Tamaulipas llegó ahora a 179 mil 157, con 170 mil 891 casos recuperados (cuatro más que el día anterior), según los datos de la Secretaría que titula Vicente Joel Hernández.

La distribución de casos por municipio se dio de la siguiente manera: Tampico, con 12; Matamoros, once; Ciudad Madero, seis; Reynosa y Victoria, cuatro; Nuevo Laredo, tres; Río Bravo y Altamira, dos; y cierra la lista El Mante, con uno.

Al respecto, el Secretario dijo que “aunque el virus del covid causa inmunidad con la aplicación de vacunas, y por infección natural, y que una parte considerable de tamaulipecos ya contamos con estas vías de protección, no es momento de relajar las medidas, ya que estamos expuestos a nuevas variantes y a la temporada de frío”.

Ante este escenario, fue insistente en llamar a la población a evitar exponer a las personas más vulnerables, como son las personas con obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, enfermedad renal crónica, cáncer, VIH/sida, trasplantados y quienes tienen su sistema inmunológico debilitado.

En lo que corresponde al semáforo epidemiológico no existe variación alguna, con los indicadores nacional y estatal en verde, así como la mayoría de los municipios de Tamaulipas, salvo El Mante y Tampico, que están en amarillo.