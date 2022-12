Karely Ruiz posa junto a cobertor con su foto

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Karely Ruiz, como se sabe, continúa siendo una de las figuras más queridas en las redes sociales, pues en los últimos años, ha ganado gran popularidad, tanto es así que ha llevado a que sus fans hagan de todo para tener presente una foto de ella.

Desde fiestas temáticas, hasta todo tipo de productos sobre la modelo de OnlyFans, incluyendo cobertores con sus imágenes.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Karely compartió una fotografía en que se observa posando al lado de un joven, quien tiene su propia cobija con una foto impresa de la influencer en la cual luce un conjunto color rosa.

“No puedo creer hasta dónde he llegado, estoy muy feliz y agradecida con todos ustedes, me cambió la vida para bien y sigo con los pies en la tierra, la verdad jamás se me va a subir porque, por ustedes, estoy donde estoy”, escribió.

La publicación, como se esperaba, generó un sinfín de comentarios, que la mayoría fueron positivos, pues sus seguidores aplaudieron las palabras de Karely.

“Felicidades, hermosa, te lo mereces por ser la mejor y esa humildad que traes es lo que hace que te amemos mucho más, suerte en todos tus proyectos siempre hermosa y que Dios te cuide siempre”. “La humildad hace a una gran mujer y tú eres el gran ejemplo por eso tienes el apoyo de todos/as. Sigue brillando”, se lee entre los comentarios.

Con información de: voxpopulinoticias.com