Continúa pico de covid; 44 casos el estado y un deceso en Victoria

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal

Los casos de covid-19 ya se cuentan por decenas en los últimos días y las últimas 24 horas no fueron la excepción, al confirmar 44 contagios en toda la entidad así como un deceso, este en Ciudad Victoria; se trata de una mujer de 51 años de edad.

Con estas nuevas cifras dadas a conocer hace unos minutos por la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST), la cifra de acumulados de la pandemia en la entidad se elevó a 179 mil 201 casos positivos, con 170 mil 901 recuperados y ocho mil 045 fallecimientos.

Los municipios en donde se presentaron los 44 nuevos casos de este viernes dos de diciembre son: Reynosa, con once, Tampico, nueve, Matamoros, ocho; Tula y Altamira, cuatro cada uno; Ciudad Madero, tres; Nuevo Laredo y El Mante, dos; y con uno, Victoria.

De esta manera, la fronteriza ciudad de Reynosa desplazó al puerto sureño de Tampico, que tenía una racha de varios días como el municipio puntero con el mayor número de nuevos casos de covid-19, lo que la mantiene en color amarillo del semáforo epidemiológico, junto a El Mante; el resto de los municipios sigue en verde, al igual que el indicador estatal y el nacional.

Ante estos números de la pandemia, la SST advirtió que en los últimos días se registra un ligero cambio en la tendencia de casos de covid-19 en la entidad.

“En esta semana, Tamaulipas presentó un aumento en el número de casos de esta enfermedad que afortunadamente no ha sido acelerado, pero con los frentes fríos y la llegada de las posadas navideñas no debemos relajar las medidas” señaló el secretario Vicente Joel Hernández.

Asimismo, reiteró que “debemos mantener los cuidados, protegernos de los cambios de temperatura y cuidar a los más vulnerables; hay que seguir con las medidas de prevención y en caso de enfermarnos no debemos automedicarnos para que no se complique la enfermedad”.