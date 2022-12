Se queda Ricardo Monreal en Morena; apostará a la reconciliación nacional

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El senador Ricardo Monreal decidió quedarse en Morena, después de presumir que definiría su futuro político ante los ataques que ha recibido por parte de morenistas y por no ser tomadas en cuenta sus aspiraciones presidenciales, mismas que reiteró.

“Soy fundador de Morena, soy militante de Morena y soy aspirante a la Presidencia de la República”, sentenció.

El senador refirió que su causa política y personal es la reconciliación nacional, de ahí que hace un llamado incluyente para que haya menos encono, polarización y presión social dentro de Morena.

Señaló que él es fundador del partido y que siempre ha cumplido con su labor legislativa para sacar adelante las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo no estoy luchando contra el partido, más bien lucho porque las decisiones del partido se democraticen. Yo no voy a luchar contra los militantes del partido… Quizá mi osadía sea haber dicho que quiero suceder al presidente de la República porque me siento con la capacidad y el talento, la experiencia acumulada de continuar profundizando la vía democrática del país y continuar el cambio de régimen”, dijo a medios de comunicación.

Monreal Ávila aseguró que no ha hecho nada indebido toda vez que se ha dedicado a respetar los principios, tener voz propia y opinión autónoma, además de tener criterio basado en la racionalidad.

“No le falto el respeto a nadie por pensar de esa manera, estoy luchando. Y le pido a la militancia no haga caso de este clima de hostilidad, porque no lo merezco”.

Con información de: lopezdoriga.com

#EnVivo Desde el Senado de la República, converso con los medios de comunicación que cubren la fuente informativa.

https://t.co/ByDvrifnww — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 1, 2022