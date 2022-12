Prevé AMLO enviar mañana Plan B de Reforma Electoral

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo que el Instituto Nacional Electoral (INE) “sí se toca y se debe tocar”, por lo que anunció que prevé enviar mañana al Congreso una iniciativa a las leyes electorales secundarias, el llamado “Plan B” ante el rechazo de la reforma electoral.

“Hay que luchar para limpiar de corrupción, de parcialidad al INE, hay que luchar por eso, claro que sí se toca y se debe de tocar. Y también que se sepa que la mayoría de la gente en México, la mayoría quiere la reforma al INE, está demostrado en encuestas”, dijo en conferencia de prensa en Campeche.

El mandatario mexicano comentó que “no debe de sorprendernos y es normal” que el PRI y el PAN no votarán a favor de la reforma constitucional “porque como ellos sostienen y muchos más el INE no se toca”.

“Entonces van a detener la reforma, no tienen mayoría pero sí tienen los votos que se requieren para impedir una reforma constitucional, de 500 votos se necesitan 334 para que pueda llevarse a cabo y no los vamos a alcanzar los 334 porque están juntos como siempre el PRI y el PAN y ya dije aún cuando hay militantes del PRI, del PAN y sobre todo ciudadanos que sí quieren, como este es un grupo de élite, son los partidos y no quieren quedarse sin dinero ni que siga teniendo presupuesto excesivo el INE pues van a votar en contra”.

Con información de: milenio.com