Brinca covid-19 de tres el lunes a 40 el martes en Tamaulipas

Diego López Bernal

Después de dos días de tregua, este martes el covid-19 regresó a los niveles con los que inició el último mes del año y arrojó 40 nuevos casos en las últimas 24 horas, de acuerdo al reporte dado a conocer por la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST).

Como se recordará, la semana pasada cerró con el día más alto de una nueva racha de contagios, con 47 el sábado tres de diciembre; sin embargo, vino una tregua dominical y solo se dieron nueve, para caer a solamente tres el lunes, por lo que el reporte de este martes rompe cualquier tendencia a favor.

Con este resultado, el número de acumulados a lo largo de la pandemia se actualiza a 179 mil 300 casos positivos, con 170 mil 927 recuperados, en tanto que la cifra de decesos se mantiene en ocho mil 045, pues no se registraron este día, de acuerdo al conteo oficial de la dependencia estatal.

La distribución de los 40 nuevos casos de este seis de diciembre fue de la siguiente manera: 12 en Reynosa, diez en Tampico, siete en Ciudad Madero, cinco en Matamoros, dos en Altamira y El Mante, y cierran con uno los municipios de Río Bravo y Victoria.

Como se aprecia, la zona conurbada del sur sigue presentando una alta cantidad de contagios, pues en total los tres municipios aportaron 19 contagios, casi la mitad del total de la entidad, manteniéndose Tampico como centro de atención sanitaria.

Esto coincide en que el puerto del sur se mantenga en color amarillo del semáforo epidemiológico por municipios, al igual que El Mante, mientras que los restantes 41 están en verde, así como el indicador estatal y el nacional.

Al respecto, la SST recordó que “con la aplicación de las medidas de seguridad e higiene se logra mantener el semáforo de riesgo epidemiológico de color verde en la entidad, por ello es importante no bajar la guardia en esta temporada invernal para evitar rebrotes del covid-19”.

Sobre el caso particular de Tampico, este lunes la presidenta del DIF local, Aida Féres de Nader, señaló a medios locales que debido a que han vuelto a resurgir casos de covid-19 se debe regresar a hacer uso del cubrebocas en oficinas y lugares cerrados.