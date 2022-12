¡Cuida tu aguinaldo; delincuentes al acecho!

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Diego López Bernal

Cuando está por iniciar una importante derrama económica en México, por las prestaciones de ley, las autoridades lanzan una serie de recomendaciones para evitar ser víctimas de delincuentes que hoy más que un nunca están al acecho.

En esta ocasión es la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Tamaulipas la que lanza una seria de Tips de Prevención, bajo el lema “Cuida tu Aguinaldo”.

Estas recomendaciones, que aunque básicas no dejan de ser importantes, van encaminadas tanto en el cuidado del uso en efectivo como “dinero electrónico”, ya sea en cajeros o aplicaciones de dispositivos móviles y tarjetas de débito o crédito.

Y es que a la hora de traer cargada la cuenta o los billetes en carteras o bolsas, no deja de entusiasmarnos que podemos perder un poco la cautela, sobre todo tomando en cuenta que las tiendas, centros comerciales, los cajeros y bancos son por lo regular lugares muy concurridos en estas fechas.

Por ello, El Diario MX te comparte los Tips de Prevención de la SSP, que vienen acompañados de este mensaje: “Al recibir tu aguinaldo toma en cuenta las siguientes recomendaciones para que tu dinero esté seguro”

1) No pases tu nip ni datos personales.

2) Al comprar, verifica estados de cuenta,

3) No cuentes dinero en la calle.

4) Evita redes WIFI públicas.

5) No hables con personas extrañas.

Así que ya lo sabes, más vale recordar estos sencillos pasos como medidas de prevención que confiarse y después lamentarse al caer víctima de los delincuentes, que siempre idean nuevas formas para robar.