Olvida Auditor cifra de denuncias penales presentadas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Aunque no recordó cuantas, ni quiso detallar un solo caso, el Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio, aseguró que el órgano fiscalizador ha formalizado varias denuncias penales contra funcionarios por presuntos manejos irregulares de los recursos públicos.

Entrevistado al acudir al Congreso del Estado, para entregar a los diputados su programa anual de actividades para el 2023, Espino evadió una y otra vez los cuestionamientos de los reporteros.

“No puedo decirle un número (de denuncias presentadas). No se si son 10, 15 o 20. Están en el informe anual de la Auditoría Superior del Estado. Ahí pueden encontrar la información” mencionó.

El auditor dijo lo anterior cuando los periodistas le preguntaron por las declaraciones de la Contralora del gobierno del estado, Norma Angélica Pedraza Melo, anunciando que están listas las primeras denuncias penales contra exfuncionarios de la anterior administración estatal por irregularidades en el ejercicio del presupuesto público, sobre todo con el reporte de obras que no fueron realizadas pero si cobradas.

“Esas irregularidades de las que hablan pueden estar en las denuncias presentadas. Lo que encontré está en los informes” , argumentó, molesto, Espino Ascanio, pero fue reiterativo en evadir los detalles.

Aclaró, sin embargo, que la Auditoría Superior del Estado no ha auditado las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2022.