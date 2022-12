Anuncian festejo de virtual triunfo de Arnulfo Rodríguez

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez

Mientras en las redes sociales simpatizantes aseguran el inminente triunfo de Arnulfo Rodríguez Treviño, como nuevo secretario general por segunda ocasión de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)

Sin embargo en estos mismos canales no aparece ningún comentario de sus contrincantes, aunque ha trascendido que al menos uno de ellos ya reconoció el triunfo del profesor nativo de Villagrán, Tamaulipas.

Las páginas de Naif José Hamscho Ibarra y José Abelardo Ibarra Villanueva, no han publicado ningún comentario sobre la jornada electoral de este viernes.

La publicación más reciente de Ibarra Villanueva se dio al filo de las 12 de la noche del jueves, cuando anunció que entraba en periodo de veda y después de eso no ha sido publicada ninguna fotografía o comentario del candidato.

En lo que respecta a Hamscho Ibarra, la publicación más reciente fue alrededor de las 10:00 horas de este viernes, posterior a emitir su voto en la ciudad de Matamoros y a partir de esa hora ya no hizo más publicaciones.

Asimismo se ha dado a conocer que por la noche de este viernes, simpatizantes e integrantes de la planilla de Rodríguez Treviño se reunirán con éste para celebrar el triunfo, que sería confirmado en las próximas horas por el comité nacional electoral.