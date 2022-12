Esto costará ver a The Weeknd

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Agencias.-

The Weeknd regresará a México por segunda ocasión en toda su carrera, pero ahora con su nueva gira “After Hours Til Dawn Tour”, que arrancará en verano del próximo año. El famoso cantante llegará a Estados Unidos, algunos países de Latinoamérica y Europa.

Los fanáticos de México podrán cantar éxitos como “Call Out My Name”, “Can’t Feel My Face”, “I Feel It Coming”, “Starboy”, “Blinding Lights”, entre otros el próximo 19 de septiembre del 2023 en el Foro Sol de la Ciudad de México; evento para el que ya se preparan millones de fans.

Abel Tesfaye, mejor conocido por The Weeknd, implementó una venta anticipada Spotify en la que aquellos verdaderos fanáticos de su música podrán acceder a la venta de boletos antes de que sea abierto al público general.

Si quieres saber cuánto podría costarte ver a The Weeknd, aquí te dejamos la lista de los precios. Debes saber que los boletos irán desde los 613 hasta los dos mil 413 pesos mexicanos, dependiendo la zona.

Naranja A: 2533 pesos.

Naranja B: 973 pesos.

Naranja C: 613 pesos.

Verde A: 3133 pesos.

Verde B: 1933 pesos.

Verde C: 757 pesos.

General A: 2413 pesos.

General B: 1333 pesos.