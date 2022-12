Los viajes al extranjero

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

Daniel Santos Flores

En lo que respecta a los gobernadores de Tamaulipas, hay dos tipos de viajes que han hecho a los Estados Unidos.

Veamos el caso del ex gobernador Cabeza de Vaca. Él era un aficionado a demostrar su cercanía con el vecino país. Siempre destacó reuniones con autoridades y nos contó verdades a medias, ¿por qué digo esto?, sencillo, métase usted a google.com y haga su búsqueda, ahí podrá ver que siempre se reunió con legisladores de aquel país; y aquí usted me podrá decir que si tenía agenda con autoridades en sus visitas, pues sí y no, mire, le explico mejor:

Digamos que un gobernador estadounidense de cualquier estado visita nuestro país, llega a la Ciudad de México y se reúne con un legislador en la Cámara de Diputados o con un senador en la sede del Senado de la República. Bueno, siendo serios, sí se reunió con gente, pero la realidad es que se reunió con un diputado de los 500 que conforman esa cámara, o con un senador de los 128 que existen.

Mire un ejemplo más, nunca hubo un encuentro formal con el gobernador de Texas, por ejemplo. Si se lo encontró en eventos sociales y si tiene una que otra foto con él, pero reunión de trabajo solo existió una en la que seguramente el ex gobernador hubiera querido que se diera en otros términos, por ejemplo en los de la foto icónica de dos homólogos que más que vecinos y aliados, son amigos, pero no, eso no sucedió.

Carlos Manuel Juárez, periodista y director del portal de noticias e investigación Elefante Blanco, escribe una nota el 15 de abril de 2022 -que me permito citar- que se titula: “Texas somete a Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas”, en ella escribe lo siguiente:

“En México, el primer político en tomar atención seria del estrangulamiento comercial fue el mandatario de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. El miércoles se reunió con Abbott y pactaron agilizar el puente Colombia a cambio de frenar la migración por el territorio mexicano. Al día siguiente, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, replicó las promesas ante el texano. Horas después hizo lo mismo Miguel Riquelme, mandatario de Coahuila.”

“Hoy por la tarde en Weslaco, los mandatarios Greg Abbott y Francisco García Cabeza de Vaca -último en atender la problemática- pactaron abrir los puentes internacionales con flujo rápido a cambio de cerrar el paso migrante ilegal en la frontera chica.”

Y para cerrar, hay un dato -que nos aporta el periodista- interesante en todo esto y dice así:

“Los pactos con los cuatro estados fronterizos son un triunfo para el gobernador Abbott, quien el próximo ocho de noviembre buscará reelegirse al puesto otros cuatro años ante la candidatura del demócrata, Beto O’Rourke, apoyado por Biden.”

Cuánta razón tiene la nota cuando dice esto último, y lo digo porque lejos del discurso oficial y de la historia que trataron de contar, esto fue algo que el gobernador del vecino país propició, orilló y se anotó un acierto, tan es así que al día de hoy es el gobernador reelecto del vecino estado.

Prácticamente fue porque tenía que ir, aunque a regañadientes, porque no le gustó que lo obligaran, por eso fue el último en asistir, de hecho, días después el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard declaró: “El Gobernador de Texas presionó a gobernadores mexicanos por inspecciones en la frontera.”

Ahora bien, el gobernador Américo Villarreal ya estará en tierras tamaulipecas para cuando usted lea esta columna de análisis, y aquí es donde nos preguntamos ¿a qué fue?, muy bien, veamos:

Lejos de ir a traer inversiones, estrechar lazos con socios comerciales e incentivar amistades con aliados estratégicos, hay algo muy importante a destacar, AVA es el único de los gobernadores de la historia reciente que tiene picaporte directo en Presidencia de la República, no solo con los secretarios, con el Presidente directamente. Sí, picaporte, y tan es así que se reunió con el embajador de México, Esteban Moctezuma, máximo representante del Gobierno mexicano en los Estados Unidos, o sea el representante del Presidente y canal de comunicación directo.

Dice la Ley del Servicio Exterior Mexicano que las funciones de la representación permanente del Estado Mexicano ante el gobierno de otro país son de carácter POLÍTICO.

O sea que el Dr. Villarreal fue con quien tiene las llaves que abren las puertas con las autoridades de Estados Unidos. La antesala de las conversaciones reales con autoridades es el embajador, todo lo que nos contaron antes solo era pirotecnia, boletines y comunicados engaña bobos.

Esto me hace pensar que mientras el anterior viajaba para quedar bien, apantallar a quien se dejara, y que viajaba para contar una historia paralela, una mentira acerca del estado; el actual, si tiene un canal de comunicación real que servirá en mucho a nuestro estado, atraerá inversiones y desmitificará al hombre que siempre -nos- les mintió en sus viajes.

El gobernador Américo no necesita hacer alarde de sus contactos, de su ascendencia con el Presidente, de su cercanía con el poder, bastó una foto con el embajador Moctezuma para quitarle la sonrisa al anterior.

House of Cards trata de un político astuto, pero violento, usó de todo para llegar al poder y lo consiguió, sin embargo, aún así, con el tiempo lo perdió todo. Aquí es un castillo de naipes, construido por un político astuto, pero violento, usó de todo para llegar al poder y lo consiguió, sin embargo, aún así, con el tiempo empezó a perderlo todo. Los naipes se le empiezan a caer: su bancada, su fiscalía, la UAT…