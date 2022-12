¿Licencias y placas por redes sociales? ¡Falso!: SSP

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Diego López Bernal.-

Ciudad Victoria, Tam.- ¿Te han ofrecido ofertas en licencias de conducir o realizar los trámites sin acudir físicamente a las oficinas gubernamentales correspondientes? Debes tener cuidado porque puedes estar a punto de caer en las manos de los delincuentes virtuales.

La Policía Cibernética de Tamaulipas emitió una advertencia este martes 13 de diciembre al detectar ofrecimientos fraudulentos de trámites de este documento, para alertar a la población y evitar que no caigan víctimas y pierdan dinero.

Cabe recordar que el Gobierno del Estado lanzó este mes la nueva licencia de conducir, la cual ya no será renovable, es decir, no perderá vigencia; además, ofrece descuentos en el trámite desde el 12 de diciembre hasta el 31 de enero.

Ante ello, la corporación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) detectó “ofertas” en páginas y mensajes falsos en donde se ofrecen los trámites más baratos y advierte: “No tramites licencia de conducir o placas de circulación en redes sociales, acude directamente a la Oficina Fiscal”.

Al respecto, en la información oficial dada a conocer la semana pasada la administración estatal reveló que los costos de la licencia de conducir son, la de chofer mil 443 pesos y con descuento en 722; la de automovilista mil 155 y 578 actualmente, y el mismo precio que la de motociclista.

Respecto a la advertencia de la Policía Cibernética continúa al exhortar a la población a no dejarse engañar: “No entregues tu datos personales a desconocidos”, señala en los tips de prevención de delitos virtuales que realmente impactan a los bolsillos.

Así que ya lo saben, toda oferta espectacular es sospecha de fraude en las redes sociales, es un elemento básico que reiteradamente señala la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, tanto en este como en otros tipos de trámites y ventas en general.