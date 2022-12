Pueden acudir a SCJN si ‘Plan B’ es inconstitucional: AMLO

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

EL presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que si sus opositores ven inconstitucional su “Plan B” de Reforma Electoral, tienen todo el derecho de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien dirimirá el asunto.

López Obrador dejó en claro que este tipo de acciones por parte de sus adversarios son “pura politiquería”.

“Tienen todo el derecho de ir a la Corte, en el caso de que se apruebe en el Senado y en la Cámara de Diputados se puede solicitar una controversia, con el alegato de que es inconstitucional, y son los ministros los que van a resolver”, dijo.

“Lo cierto, es que es pura politiquería, porque como no hay reforma constitucional, la ley electoral no puede ir en contra de lo que establece la Constitución que es la ley de leyes”, expuso.

“No se puede reducir los diputados de 500 a 300, no se pueden quitar a los plurinominales, también la disminución de su presupuesto, como no hubo reforma constitucional, no toca a los partidos, que van a seguir recibiendo mucho dinero. Es solo un ajuste lo que se puede hacer solo en el aparato del INE, que es un aparato oneroso. Tampoco puede el público elegir a los consejeros a los magistrados, los eligen los partidos”, refirió.

Las comisiones de Estudios Legislativos Segunda y Gobernación del Senado de la República, al sesionar por separado, aprobaron este lunes los dictámenes del “plan B” de Reforma Electoral.

Las minutas reforman la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. También modifica la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El proyecto de reforma a las leyes secundarias ahora pasará al Pleno de la Cámara Alta en las próximas horas para su discusión y debate.

Con información de: lopezdoriga.com