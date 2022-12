Revela estudio jauja de la industria de dispositivos médicos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal.-

Ciudad Victoria, Tam.- Mientras que la mayoría de los sectores de la economía nacional se desplomaron en el 2020 por la pandemia del covid-19, uno en particular estaba en jauja; la industria de los dispositivos médicos no podía detenerse ante la gran demanda provocada por este coronavirus.

Esta industria es muy variada y va desde la fabricación de los famosos cubrebocas hasta aparatos de diagnóstico tan sofisticados como la resonancia magnética y los electroencefalógrafos.

En el presente 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (AMID) terminan de conjuntar información del 2020 y 2021, contrastándola con el 2019 para conocer el impacto de esta industria.

Por ejemplo, en 2021 la fabricación de material desechable de uso médico fue la actividad productiva más importante de la industria; el valor de la producción alcanzó 13 mil 780 millones de pesos constantes, lo que equivale a un incremento de 11.1 por ciento respecto a 2020.

Por su parte, la fabricación de equipo no electrónico para uso médico, dental y para laboratorio tuvo una producción de mil 770 millones de pesos el año pasado, lo que se tradujo en un crecimiento de 2.9 por ciento en relación al año anterior, y la fabricación de telas no tejidas (comprimidas) creció 4.7 por ciento de 2019 a 2020.

Esto requirió más mano de obra; así, mientras en otros sectores muchos trabajadores perdieron su empleo, en la industria de los dispositivos médicos contrataban más personal para atender la demanda.

El año pasado aumentaron las plantillas laborales en 2.1 por ciento con relación al 2020 en la fabricación de material desechable de uso médico, mientras que en ese año, con relación a 2019 el incremento fue aún mayor, de 9.3 por ciento.

Todo esto tuvo un saldo favorable para el país en materia de comercio exterior, ya que en 2020 las exportaciones alcanzaron diez mil 668 millones de dólares y las importaciones cinco mil 244, con lo que se generó un saldo de la balanza comercial superavitario de cinco mil 424 millones de dólares.

México exportó 96.7 por ciento del total de las mercancías de los dispositivos médicos a Estados Unidos, dicho porcentaje equivale a nueve mil 653 millones de dólares. Así, esta industria estuvo en jauja, cuando otras tuvieron negros panoramas, tanto en 2020 como en 2021. (Esta información puede ser consultada a detalle en la publicación “Conociendo la industria de dispositivos médicos”, del Inegi.)