Alcalde del Mante denuncia amenazas; teme por su vida

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El alcalde panista de Mante, Edgar Noé Ramos Ferretiz, denunció haber recibido dos amenazas de muerte a través de mensajes en su teléfono, por lo cual teme por su vida y la de su familia.

El edil expuso lo anterior luego de reunirse con diputados del PAN en el Congreso del Estado, para informarles de los hechos ocurridos el pasado uno de diciembre, cuando un helicóptero, sin matricula, bajó en el parque de irrigación de esa cabecera municipal, presuntamente para llevarse a una persona.

Explicó que, ese día, a las 13:38 horas, alguien generó un distractor a través de una llamada falsa de bomba hacia varios edificios públicos, incluido el hospital general del IMSS, lo cual obligó al desalojo de 101 pacientes, de los cuales dos fallecieron porque estaban en terapia intensiva y fueron desconectados de su respirador.

Mientras las autoridades realizaban el desalojo y procedían a revisar los inmuebles, la aeronave realizó la maniobra en apenas cuatro minutos.

“Tengo miedo, como todos, pero más miedo tengo de volver al pasado, con los levantones y secuestros, lo cual no voy a permitir” dijo, al detallar que acudió al Congreso del Estado para atender un requerimiento de los diputados del PAN, que le exigían una explicación de lo sucedido.

Las amenazas las recibió hace aproximadamente un mes y medio.

Ramos explicó que informó de los hechos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; al gobernador, Américo Villarreal Anaya; al jefe militar de la zona, Elpidio Canales; al secretario general de gobierno, Héctor Villegas; al secretario de seguridad pública del estado, Sergio Hernando Chávez García; y a los titulares de las secretaría de protección ciudadana y de la Guardia Nacional.

“Me enviaron dos mensajes. Yo temo por mi familia. Pero tengo que señalar cómo son las cosas, porque imagínese si me intimido o me dejo llevar por ese tema voy a dejar el municipio en manos de esas personas” detalló.

Dijo que el tema del helicóptero es algo preocupante para toda la sociedad.

“He estado con varios empresarios y necesitan saber lo que paso. Todos tenemos miedo. Imagínense que baje un helicóptero a llevarse a una persona” señaló.

“Estoy aquí, dando la cara, diciéndoles todo lo que hice, para que mañana no me acusen de que no dije nada o que ando metido. El tema más lamentable es el del IMSS, porque dos pacientes fallecieron” añadió.

El presidente estatal del PAN, y diputado local, Luis René Cantú Galván, reconoció la disposición del alcalde para darle una respuesta a la sociedad, quien exige respuestas.