“Aún no hay nada sobre reinstalación de trabajadores”: Gattás

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Sobre la reinstalación de nueve trabajadores que fueron despedidos durante la presente administración municipal, el presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez afirmó que “todavía no hay nada”.

Cuestionado este día respecto al anuncio que hizo la noche de ayer la secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento Laura Infante Quintanilla sobre la reinstalación de nueve trabajadores despedidos, Gattás Báez dijo; “yo no he hablado con el Gobernador, si ella habló con el Gobernador ellos platicaron algunas cosas pero yo no he platicado con el Gobernador, en ese sentido todavía no hay nada”.

Gattás Báez recalcó que esperará a platicar con el gobernador del Estado Américo Villarreal Anaya.

“Yo estoy esperándome para platicar con el señor Gobernador para ver qué podemos hacer juntos para mejorar las condiciones de los sindicalizados, pero que sea presupuestalmente accesible y que podamos lograr ayudarlos”.

Gattás Báez dijo que aunque se quieran hacer muchas cosas “la ‘gallinita de los huevos de oro’ ya se acabó por los excesos del sindicato, y en ese sentido estoy esperando platicar con el gobernador”.

Al reiterar su disposición al diálogo, el Presidente Municipal de Victoria hizo énfasis en señalar; “el pleito no nos conviene a ninguno de los dos, pero que haya disposición también de ellos de bajarle tantito a lo que viene siendo las compensaciones, 93 días de aguinaldo son impagables, buscamos un punto intermedio, pero ellos no han querido”.

Entrevistado en el marco del Foro de Participación Ciudadana para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2023 – 2028, el Alcalde de Victoria destacó; “para nosotros los foros son sumamente importantes porque es la participación ciudadana en las políticas públicas para el año que viene”.

“Son varios temas los que se van a tocar, transporte público, vialidad, y lo más importante es que va a salir de la sociedad, aquí es donde empiezan las ideas”, agregó.

Cabe señalar que al Foro de Participación Ciudadana celebrado este día en esta Ciudad Capital acudieron representantes de diversos organismos no gubernamentales y oficiales, así como presidentes de cámaras de comercio, constructores, comerciantes, empresarios, secretarios de la administración estatal y del Gobierno municipal.