Celebra Ale Cárdenas reinstalación de trabajadores despedidos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.-

La diputada, Alejandra Cárdenas Castillejos, celebró que por una resolución judicial, el Ayuntamiento de Victoria vaya a reinstalar a los trabajadores que despidió hace varios meses por participar en protestas del sindicato.

“Celebro que se haya resuelto esta situación porque estamos en diciembre. Estaré al pendiente de que se cumplan los otros puntos que están pendientes” dijo la priista.

Confió en que también habrá de obligarse al ayuntamiento a pagar el aguinaldo que adeuda a los trabajadores sindicalizados, porque se trata de un derecho ya ganado y que no se puede anular.

Respecto a los argumentos de la autoridad municipal, acerca de que no tiene recursos para cumplir con la obligación, dijo que es un pago que estaba presupuestado desde el inicio de año, por lo que no hay pretexto para no entregar ese recurso.

“Debieron haber previsto que podría resultarles desfavorable (el litigio). Habrá que ver en qué se gastó y en que se aplicó ese recurso” señaló.

La legisladora del PRI se manifestó a favor de una eventual solicitud de comparecencia al alcalde, Eduardo Gattás Báez, para que aclare el conflicto con el sindicato de los trabajadores del municipio.

Reiteró su llamado al edil para que dialogue con los trabajadores en busca de un acuerdo que ponga fin al conflicto.