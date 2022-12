Guanajuato impone récord Guinness con la taza de café más grande del mundo

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Guanajuato logró romper el récord mundial con la taza con café más grande del mundo, quitándole el título que ostentaba desde hace un año Chinchiná, Colombia.

En León, Guanajuato, la taza midió 3.5 metros de alto por 7 de ancho y en la que se depositaron 26 mil litros de café.

Fue el pasado 10 de diciembre en que León buscó conseguir el record Guinness que tenía Colombia con 22 mil 739 litros de café; para ello, se utilizaron 780 kilos de café arábico, además de 15 kilos de endulzante y mil 400 garrafones de agua de 19 litros cada uno.

El evento arrancó en punto de las 2:00 de la tarde, en el que el personal aún se encontraba haciendo el vaciado de café por medio de un sistema de recipientes conectados por ductos y que conducían a la taza gigante, por lo que la gente ya estaba ansiosa esperando a probar el café.

“Tenemos un año ya planeando el récord de la taza más grande del mundo, con la degustación más grande del mundo y en el 2020 hicimos el de la mermelada más grande del mundo en Irapuato Guanajuato, y lo pasamos con más de una tonelada y este es el tercero que estaríamos logrando y a lo mejor en un año estaríamos haciendo el siguiente”, informó Abigail Ramírez, directora del evento.

Señaló que la taza fue creada por un grupo de ingenieros de la compañía de fabricadora de suplementos alimenticios, quienes se encargan de desarrollar toda la maquinaria de la empresa, resaltando que esto tuvo como objetivo demostrar de lo que Guanajuato era capaz de hacer y la importancia de trabajar en equipo, y que gracias a ello, es que se logró superar la antigua marca que se tenía, el cual pertenecía a Colombia con más de 22 mil 739 litros de café.

“La taza, en la parte del centro tiene un cilindro de acero inoxidable y al cilindro le hicieron la forma de la taza, porque en los anteriores récords era solamente el cilindro y yo decía que aparte de romper este récord, pues que esté bonito y quedó muy bonita”, comentó.

Los lineamientos que se tuvieron que cumplir fueron los siguientes: ser un café ya sea capuchino, café con leche o negro y ser preparado por personas debidamente calificadas y bajo estándares de salubridad, por lo que después de hacerse el conteo y la revisión correspondiente, después de seis horas y media, se logró otorgar este reconocimiento que estipulaba que el récord de la taza más grande del mundo le pertenecía a Guanajuato.

“Todo empieza de una idea, a mí se me ocurrió esta, pero esa idea no hubiera sido nada sin un equipo, me encanta esta idea de estar haciendo récord y me gustará estar haciéndolos año con año, porque lo que demostramos es que sí se puede trabajar en equipo y con amor, no nada más Irapuato, León o Guanajuato, sino todo México, somos gente maravillosa y podemos sacar lo mejor de nosotros y trabajar en equipo”, externó al recibir la placa del récord Guinness.

De esta manera, es que Guanajuato rompió el récord Guinness, de la taza de café más grande del mundo.

Con información de: telediario.mx