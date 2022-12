¿Hará frío en Navidad? Esto dice el pronóstico

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- El pronóstico ampliado a diez días de The Weather Channel (TWC) permite ya echar un vistazo para darnos una idea de cómo estará el clima para la Nochebuena y la Navidad, los próximos 24 y 25 de diciembre, para ir preparándonos con la ropa que usaremos en la tradicional cena y demás festividades.

Pero antes recuerde que este fin de semana ya tendremos clima más frío, pues para el sábado 17 de diciembre se tienen pronosticadas temperaturas máximas de 17 grados centígrados (°C) y mínimas de once, con chubascos matinales en 32 por ciento de posibilidades de lluvia.

En tanto que al día siguiente, domingo 18, también tendrá que usar ropa de invierno, con temperaturas de 19/14°C, condiciones de nublado y solo 14 por ciento de posibilidades de sacar el paraguas.

Ahora sí, vayamos directo a ver cómo se las verá Santa Claus la noche del próximo sábado 24 para dejar los regalos; por el día se esperan máximas de 19°C, pero a la hora de que llegue al pino navideño las mínimas en Ciudad Victoria rondarían tan solo los 8°C…

¡Eso sí será frío! Por lo que habrá que tomar precauciones para los pequeños que suelen despertarse en horas de la madrugada a abrir sus regalos de Navidad. ¿Y para el tradicional recalentado del domingo 25 de diciembre?

El domingo de Navidad las condiciones será similares al 24 previo, con temperaturas pronosticadas de 19/8°C, también parcialmente nublado y pocas posibilidades de lluvia, del diez por ciento (solo de cinco el sábado 24).

Así que ya lo sabe, el sábado y domingo navideños podrán estrenar chamarras, suéteres, bufandas, gorros, y demás ropa invernal para la ocasión, y si aún no sabe qué regalar en el intercambio del trabajo o al ser querido pues este tipo de accesorios serán bien aceptados con este clima pronosticado por TWC y que El Diario de Ciudad Victoria les comparte con alegría navideña.