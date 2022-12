Escorpión Dorado acusa a YouTube de borrar todos sus videos de Qatar 2022

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El famoso creador de contenidos ‘Escorpión Dorado’ informó que la plataforma YouTube borró todos sus videos del mundial de Qatar 2022.

Fue a través de Instagram que mostró pruebas de que sus videos, que ya acumulaban millones de visitas, no estaban disponibles.

Asimismo, aclaró que no fue él quien los dio de baja, sino directamente YouTube.

Y en otras pinches noticias, no, yo no los quité del canal, para los que le han preguntado dónde chingadamadre están mis videos del mundial, pues 4 andan bloqueados y/o borrados jajaja. ¿Qué opinan? ¿Los vuelvo a subir y ustedes los vuelven a ver o me espero hasta que se arregle el pedo?”, escribió.

Alex Montiel fue a apoyar a la Selección Mexicana y aprovechó para realizar distintos videos para mostrar diferentes aspectos del país sede de la copa del mundo.