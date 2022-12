Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, señaló a ex funcionarios cercanos a Genaro García Luna, quienes presuntamente están implicados en una red de corrupción que recibía sobornos millonarios de la delincuencia organizada.

La estructura tiene su origen en el Cisen y se trasladó hasta la Secretaría de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, extendiendo sus operaciones incluso hasta el 2018 en el gobierno de Enrique Peña Nieto. El funcionario explicó que esto se da a conocer ante la audiencia preparatoria contra el ex funcionario que se llevará a cabo en Nueva York.

“Informar sobre cuál era la estructura en las áreas de seguridad pública durante los años del 2001 al 2012 y que se siguió extendiendo hasta el 2018, por parte de la estructura de Genaro García Luna”, declaró.

El funcionario comentó que después, en 2006, llegó a la Secretaría de Seguridad Pública Federal de Genaro García Luna, un grupo que se hizo llamar Los Siete Jinetes del Apocalipsis.

El grupo estaba integrado por Armando Espinosa de Benito, ex titular de la División de Investigación de la Policía Federal; Francisco Javier Garza Palacios, coordinador de seguridad regional de la Policía Federal; Edgar Eusebio Millán- director de secuestros en la Agencia Federal de Investigaciones; Luis Cárdenas Palomino, ex director de Seguridad Regional de la Policía Federal; y el ex comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas.

Según el subsecretario estos personajes formaban parte de una estructura bien organizada dedicada a la colusión criminal. Y según el funcionario, fue una de las razones por las que se decidió desaparecer la Policía Federal y se creó la Guardia Nacional.

“Para limpiar de tajo toda esta red porque tenía ramificaciones prácticamente en toda las áreas de seguridad regional, algunas áreas deinteligencia y de investigación”, dijo.

Mejía Berdeja mostró además a los principales mandos relacionados con procesos penales o con carpetas de investigación y que no están dentro del listado de los jinetes.

Es el caso de Ramón Eduardo Pequeño, quien está prófugo de la justicia por presuntas relaciones con el crimen, así como Tomás Zerón, también prófugo por realizar actos de tortura en el caso Ayotzinapa.

“García Luna además del juicio que va a enfrentar tiene carpetas de investigación por enriquecimiento ilícito y permitir la introducción de armas cartuchos y explosivos en la operación rápido y furioso, también por ejercicio indebido de atribuciones por contratos que hizo de centros federales de readaptación social”, señaló.

Con información de: milenio.com