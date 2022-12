Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El Cantante Guerrero estará en el VAR tras tener participación en esa misma faceta en los partidos de la Fase de Grupos de Dinamarca vs Túnez, Gales vs Irán, Alemania vs Japón, Suiza vs Camerún, Túnez vs Francia, Brasil vs Suiza y España vs Japón, además del choque de Cuartos de Final entre Argentina y Países Bajos.

El mexicano, que sumará así su noveno partido en la cabina de videoarbitraje en Qatar 2022, será acompañado por el polaco Tomasz Kwiatkwski, el venelozano Juan Soto y el estadounidense Kyle Atkins.

El polaco Szymon Marciniak será el encargado de llevar las acciones en el juego por el título entre la Albiceleste y los vigentes campeones del mundo. Sus compatriotas Pawel Sokolnicki y Tomasz Listkiewicz completan la terna como abanderados.

Marciniak, de 41 años, ya tuvo participación en el duelo de Octavos de Final entre Argentina ante Australia y el Francia contra Dinamarca de la primera ronda, por lo que conoce a las dos selecciones que se disputará el cetro del orbe el próximo domingo 18 de diciembre en la Gran Final a partir de las 09:00 horas de la CDMX.