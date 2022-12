Pega insolvencia del Estado a profes; reprograman pagos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por José del Carmen Perales Rodríguez.-

A más tardar para el próximo martes quedarán liquidados todas las prestaciones y adeudos que se tienen con el personal educativo, tanto directivo, docente, administrativo y de apoyo, informó la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET)

Lucía Aimé Castillo Pastor, titular de esa dependencia, precisó que el alargamiento del plazo se debe a la frágil situación financiera con la que fue recibida la administración estatal, por lo que debieron buscarse opciones para resolver esta situación.

“La situación financiera recibida el pasado primero de octubre, ha provocado que las fechas establecidas de pago no correspondan a los plazos acostumbrados por la comunidad educativa, situación que se reconoce y de la cual no es ajena la SET”, comentó.

Sin embargo Castillo, subrayó que gracias a las gestiones realizadas ante la Federación y las economías realizadas por el Gobierno estatal, se encuentra garantizado el cumplimiento de estos derechos laborales.

“En relación con el pago por concepto de aguinaldo a personal educativo de sostenimiento estatal y los pagos por regularización y retroactividad para el personal estatal de apoyo y asistencia a la educación (PAAE), se realizarán los días 19 y 20, en los tiempos previstos en Ley Federal del Trabajo”, precisó.

Lo mismo, apuntó, en lo que respecta a los pagos por regularización y retroactividad para el personal que no contó con el incremento en los incentivos K1 y O1, así como por incorporación al Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivo O1.

“Con respecto al aguinaldo para el personal de Tecnología Educativa, Programa de Inglés y de áreas administrativas, se pagará del 16 al 19 de diciembre. En ese sentido, ofrecemos una sincera disculpa por los inconvenientes que esta situación ha generado en nuestra comunidad”, apuntó.

En ese contexto la titular de la SET detalló que hasta la fecha se pagaron las quincenas 23 y 24, prima vacacional y aguinaldo a personal de sostenimiento federal; las quincenas 23 y 24 y la prima vacacional de los trabajadores de sostenimiento estatal.

Otros pagos, añadió Castillo Pastor, han sido el apoyo para actividades de supervisión, del Paquete Navideño a trabajadores de la UPN, bono de apoyo para la superación académica, bono de fin de año para trabajadores PAAE.

Finalmente estímulos de fin de año para el personal homologado, bono al personal jubilado, bono al personal homologado no transferido (zonas económicas II y III), y contratos al personal de Tecnología Educativa, Programa Inglés y de áreas administrativas.