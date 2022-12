“Voy a dar más de lo que esté en mis manos”: Úrsula González

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Patricia Azuara.-

“Voy a dar más de lo que esté en mis manos, para que los sueños de estos chicos y chicas se cumplan”, aseguró la Directora de Alto Rendimiento del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Ursula Sarahí González Gárate.

En entrevista informó que ya preparan proyectos integrales para remodelar las instalaciones deportivas para que se puedan realizar las diferentes disciplinas con mayor eficiencia.

“Las instalaciones están pasando por una situación muy complicada, pero hemos tenido pláticas con el señor gobernador, Américo Villarreal, y ya hay unos proyectos para poder remodelar y actualizar esas instalaciones”.

Recordó que a pesar de que la administración apenas inició, están “dándole duro” para que el deporte en Tamaulipas dé más y mejores resultados.

“Esta responsabilidad que me otorgó el gobernador, Américo Villarreal Anaya es una responsabilidad grande, el ser atleta de alto rendimiento conlleva muchas cosas, no lo voy a llamar sacrificios porque cuando tu haces algo con pasion y amor no es sacrificio”.

“Voy a dar más de lo que esté en mis manos”, reiteró, al recordar que como atleta, conoce de sobra las múltiples carencias y esfuerzos que hace un joven para lograr metas y objetivos.

Y es que históricamente el deporte es de los rubros más olvidados, pero en esta era de la 4T, dijo, será un tema prioritario.

“Yo ya fui atleta y se lo que se pasa y se carece de muchas cosas, estoy en la mayor disposición de poder todo a estos chicos para que puedan lograr sus objetivos y puedan batallar lo menos posible”.

Agregó, “La mayor parte del unstituto recae sobre el alto rendimiento, el señor gobernador, Américo Villarreal, está en la mayor disposición, él quiere dar todo por el deporte, también es una persona que lo practica, no cabe duda que también dará todo de sí para que esos chicos logren sus sueños”.

Destacó también que el pago de becas para entrenadores será respetada, y esperan el recurso se otorgue, antes de que concluya el año.

Se van a respetar las becas, sabemos que es el talón de aquiles de los entrenadores, como deportistas y atletas y créame que estamos trabajando para que las becas salgan ya, porque sabemos que hay atletas del 2021 que obtuvieron buenos resultados, y estamos trabajando para que antes de que termine el año, puedan recibir este dinero.