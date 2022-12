¡Ganó Qatar!

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (Agencias)

Qatar continúa “jugando” en su Copa del Mundo y tendrá representación en la Final de este domingo 18 de diciembre, cuando se enfrenten las selecciones de Argentina y Francia, ya que sus principales figuras son compañeros en el París Saint-Germain, club que desde el año 2011 está respaldado por la poderosa inversión del país sede del Mundial.

Qatar Investment Authority -Fondo Soberano de Inversión de Qatar- levanta la mano por el país anfitrión; desde el 2011 fondea al PSG: compró el 70% de las acciones del club y un año después adquirió el 30% restante; es el dueño absoluto, gracias a su inversión de ¡100 millones de euros!.

Dicha compra llegó con resultados, ya que los qataríes lograron sacar al PSG de la zona de descenso en la Ligue 1, gracias a la gestión de Nasser Al-Khelaïfi, quien asumió el cargo de presidente y lo ejerce hasta la fecha.

Pero todo ello solo fue un preámbulo de lo que estaba por venir, ya que Qatar Investment Authority demostró con eficacia su poderío económico, se lanzó por los jugadores caros del mercado, para beneplácito de los incrédulos aficionados.

Así llegaron Javier Pastore (2011), Zlatan Ibrahimovic (2012) Edinson Cavani (2013), Ángel Di María (2015), Mbappé (2017), Neymar (2017), Mauro Icardi (2019) y Messi (2021).

¿CUÁNTO LE CUESTAN MESSI Y MBAPPÉ A QATAR INVESTMENT?

Si bien el dinero no ha sido problema, Al-Khelaïfi y compañía lograron reforzar al PSG con el hoy finalista del Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi, quien llegó en 2021 como agente libre, tras no renovar con el FC Barcelona. Aunque ello no lo exime de asegurar una fortuna con los dueños qataríes, que de acuerdo al diario francés L’Equipe, le acabarán pagando 110 millones de euros por tres temporadas.

El diario galo reveló en 2011 el acuerdo económico entre PSG y Messi, el cual contemplaba 30 millones de euros por su primera temporada, aunque esta cifra subiría a 40 en su segunda (2012) y tercera campaña (2013) en el club, debido a un bono de fidelidad.

Mbappé (22 años), por su parte, le costó en 2017 a Qatar Investment la exorbitante cifra de: 180 millones de euros, mismos que fueron pagados al Mónaco, club en el que debutó el Donatello en el año 2015.

El “10” de Francia, en cuanto a costo de fichaje, es el segundo más caro desde la llegada de QIA al club, ya que los 180 millones de euros fueron superados por los 222 millones que el PSG pagó por el brasileño Neymar al FC Barcelona; lo curioso es que ambas inversiones fueron en el mismo año 2017; es decir, que en ese periodo los qataríes desembolsaron 402 millones de euros.

No obstante, la inversión trajo títulos, ya que desde que el grupo qatarí se hizo del cien por ciento de las acciones del PSG en el año 2012, han ganado: ocho campeonatos de la Ligue 1, seis Copa de Francia, nueve Supercopas francesas y seis Copas de la Liga; aunque su gran pendiente es la UEFA Champions League, competencia a la que ya llegaron a una Final, aunque la perdieron ante Bayern Múnich (2019-2020).

¿QUÉ ES QATAR INVESTMENT AUTHORITY?

Qatar Investment Authority es un fondo de inversión local e internacional del país árabe; su director y presidente es el Jeque Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, quien forma parte de la familia real qatarí.

La organización comenzó a operar en el año 2005 con la finalidad de gestionar los excedentes económicos generados por la industria petrolera y el gas natural, recursos que utilizan para inversión local e internacional, situación por la que se han trasladado al plan deportivo, donde también ya cuentan con un porcentaje -21.6%- del Sporting Braga de Portugal.

Sin embargo, QIA no se limita al futbol, también han apostado por un deporte como el pádel, ya que han sido el “fuerte” para crear la Premier Padel en 2022, competencia que llegó para hacerle sombra al World Padel Tour, la cual era hasta hace unos meses el torneo más importante de dicha disciplina, pero la jugosa inversión qatarí rompió con la tradición.

LA SELECCIÓN DE QATAR NO BRILLÓ EN EL MUNDIAL

Más allá de la fuerte inversión de los qataríes en el deporte, la selección de su país quedó a deber en su Mundial; no lograron ganar ningún partido de la Fase de Grupos: perdieron contra Ecuador, Senegal y Países Bajos, situación que los convirtió en el peor anfitrión en estas justas.