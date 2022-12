Operan de emergencia a Alejandra Guzmán debido a otro polímero

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La cantante Alejandra Guzmán habría sido intervenida quirúrgicamente el día de ayer de emergencia, según lo dio a conocer durante la emisión del programa Sale el Sol de este viernes la conductora Ana María Alvarado.

Reveló que la cantante ingresó la tarde de ayer a un hospital de la Ciudad de México tras presentar problemas en una de sus piernas y reveló los detalles de la operación.

La cantante, quien ha padecido de un calvario tras haber sido inyectada con polímeros en los glúteos, nuevamente tuvo que ser intervenida debido a que los polímeros nuevamente se acumularon en su cuerpo, en esta ocasión fue en la pierna y Ana María Alvarado, en ‘Sale el Sol’ fue quien dio a conocer la noticia.

“Ingresó nuevamente al quirófano la tarde de ayer jueves a un hospital cerca de las instalaciones de Imagen”, reveló Ana María Alvarado. Ana María Alvarado reveló que la cantante se empezó a sentir mal ayer jueves, por lo que decidió acudir a un hospital en la Ciudad de México en donde finalmente tuvo que ser intervenida debido a su recurrente problema.

“Lamentablemente ella ya sabe muy bien el proceso, cuando se empieza a sentir mal y le empieza a dar temperaturas altas es signo de que otra vez se acumuló polímero. Esta vez fue en una de las piernas. Ayer mismo le realizaron esta operación”, explicó Ana María Alvarado.

Alvarado explicó que Alejandra Guzmán se ha sometido a más de 40 operaciones por este tema que la aqueja desde hace casi 10 años por lo que prefiere ya no anunciarlo a la prensa.

Ana María Alvarado explicó que este tipo de cirugías no se pueden programar, que cuando la cantante se siente mal, tiene que acudir de inmediato al médico. Asimismo explicó el procedimiento al que se somete la cantante en este tipo de operaciones.

“Le tienen que raspar nuevamente el producto, después de la operación la llevaron a la cámara hiperbárica. Es doloroso, está recuperándose en estos momentos”, explicó Ana María Alvarado.

Alejandra Guzmán y la caída que le zafó la cadera este año Fue en septiembre de este año a Alejandra Guzmán, famosa cantante mexicana, se le zafó la cadera tras la caída que sufrió en el escenario durante un concierto, en la gala de la Herencia Hispana de Estados Unidos, en el Centro Kennedy de Washington.

Alejandra Guzmán dio a conocer que está bien. Sin embargo, había sufrido una dislocación de cadera: “Hola a todos mis amigos, gracias por preocuparse por mí y mandarme tantas bendiciones realmente esto bien lo qué pasó fue que se me dislocó mi cadera, tengo dos protésis; a veces puedes pasar, nunca me había pasado, pero en el Keneddy Center me pasó, quiero que se dejen de preocupar, que sepan que estoy bien, que voy pronto a mi casita y que va a haber mucho rock and roll”, reveló Guzmán.

Finalmente, mediante un comunicado, informaron que esperan que para el año 2023 la famosa vuelva a ser invitada para que termine su actuación: “La Hispanic Heritage Foundation espera poder invitar a, Alejandra Guzmán, a la gala del 2023, para que termine su actuación y la cantante está deseando regresar y brindarles a sus fans una experiencia aún más inolvidable el año que viene”, se lee en el comunicado.

Con información de: milenio.com