Ricardo Monreal afirma que enredo de reforma electoral se resolverá en febrero

El senador Ricardo Monreal dijo que el Senado respetará las modificaciones realizadas por los diputados, al Plan B de la Reforma Electoral, que eliminan la cláusula de “vida eterna”, a los partidos minoritarios para evitar su extinción.

No obstante, señaló que la minuta tendrá que ser atendida hasta el próximo mes de febrero, cuando inicia el nuevo periodo ordinario de sesiones, ya que Morena no cuenta con la mayoría calificada en la Comisión Permanente para poder convocar a sesiones extraordinarias.

Monreal Ávila recordó que la cláusula de “vida eterna” era un compromiso que se tenía con el PVEM y el PT, sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador no estuvo de acuerdo con esta medida, por lo que, dijo, la enmienda ha muerto para siempre.

“Aunque pudiera sacarse sólo ese artículo reservado o impugnado o votado para eliminarlo en la Cámara de Diputados, nosotros en el Senado no podríamos, en periodo de receso, ni la Permanente, allanarse y enviarse al Ejecutivo para su publicación.

“Quiere decir que, al no estar aprobadas esas cuatro leyes, no se pueden publicar y no pueden iniciar su vigencia. Será hasta febrero cuando volvamos a retomar este paquete de cuatro reformas a cuatro leyes”, dijo el líder de la mayoría de Morena.

Por otra parte, Ricardo Monreal subrayó que se mantendrá en Morena hasta el límite de su dignidad y se dijo dispuesto a que los ciudadanos lo juzguen, como lo dijo el presidente López Obrador, por defender la Constitución.

“Agradezco el comentario y la tolerancia del presidente de la República, aun cuando expresa que estoy sometido al veredicto del pueblo. Lo acepto, que los ciudadanos me juzguen; si por defender la Constitución soy un traidor.

“No me importa el mote, porque vale la pena defender la Constitución y la ley, a eso me obligué y no voy a dejar de hacerlo. Y agradezco la tolerancia también de la jefa de Gobierno, de Claudia Sheinbaum, que tuvo una expresión de tolerancia hacia mí”, indicó Monreal Ávila.