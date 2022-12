Alista SDR denuncias por presuntas irregularidades

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Alfredo Guevara / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- Antes de que concluya el año, la Contraloría del Estado interpondrá denuncias de las presuntas irregularidades administrativas o económicas que se detectaron en la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), estableció Dámaso Anaya Alvarado.

El titular de la dependencia, dijo que aun cuando concluyó el periodo para el proceso de entrega – recepción, las investigaciones se continuarán realizando, para en su momento presentar denuncias ante la Fiscalía General de Justicia en Tamaulipas (FGJE).

Estableció que en las últimas semanas se han estado haciendo estudios que permitan conocer el manejo que tuvieron los diferentes programas en la Secretaría de Desarrollo Rural, donde hasta ahora se han encontrado presuntas irregularidades.

“Acuérdense que a todas las dependencias del gobierno las dejaron sin recursos y aun cuando se nos complicó el primer mes (octubre), poco a poco hemos salido adelante, revisando en qué condiciones se manejaron los programas de Desarrollo Rural”, aseveró.

No quiso señalar dónde se circunscriben las presuntas irregularidades, por considerar que se están siguiendo los causes formales para turnar a la Contraloría, en lo que se tiene duda, se desconoce o no existe información.

Sin embargo, no dudó que antes de que termine el año, se están interponiendo denuncias ante la Fiscalía, como resultado del trabajo de revisión que se ha realizado en programas relacionados con la agricultura, ganadería, citrícola y otros.

“Son cosas serias que se tienen que tomar así, pero es un hecho de que vamos a presentar las denuncias correspondientes conforme a los tiempos establecidos, creemos que no cerrará el año, sin que se interpongan ante las instancias correspondientes”, sostuvo.

Anaya Alvarado confirmó que en la generalidad de los programas y acciones de la Secretaría de Desarrollo Rural existe un presunto desvío de recursos que se está investigando.

“Cuando terminemos lo haremos del conocimiento a la Contraloría y esa instancia determinará si se denuncia o no” concluyó.