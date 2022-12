Consuelo Duval revela que tiene miedo de envejecer

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Consuelo Duval abrió su corazón durante el programa “Netas Divinas”donde reveló que tiene mucho miedo de envejecer.

Las conductoras de la emisión dieron a conocer aquellas cosas por las que estaban agradecidas y sus expectativas respecto al próximo año. La presentadora dijo sentirse sumamente afortunada por todas las experiencias que ha vivido.

“Muy agradecida, muchísimo, porque este año fue un año como de cambios personales, haberme ido a vivir Argentina la primera parte del año y saber todos los apegos tan espantosos que tengo, incluyendo en mi suelo y poder como desprenderme sin pensar que me voy a morir en el camino”, mencionó.

Consuelo agregó que, afortunadamente, tiene mucho trabajo para el 2023.

“Mucho trabajo regresó a mi vida, “¿Por qué los hombres aman a las cabronas?”, que es algo que había pedido a Dios como diez años, regresó Nacaranda, entonces me siento muy afortunada y muy bendita y creo que el año que entra también lo tengo como lleno de trabajo que es lo que me hace tan feliz”, puntualizó.

Consuelo Duval mencionó que uno de los temores más grande que tiene es envejecer, por lo que se ha dado a la tarea de ahorrar para su futuro y no tener que recurrir a nadie en caso de que llegara a tener alguna situación delicada.

“Sí es un asunto (dinero) resuelto porque me da mucho miedo la vejez, muchísimo miedo. Entonces desde que tenía 40 años yo estoy pagando para que cuando llegue mi vejez no le tenga que pedir a nadie, no cause ningún problema, tenga para mis hospitales y medicinas”, dijo.