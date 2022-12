Detalló que en las fotografías de los disparos se aprecia “que no hay dispersión, o sea, que fueron hechos por alguien que sabe usar el arma”

Un especialista en balística señaló que los disparos efectuados contra el periodista Ciro Gómez Leyva el pasado 15 de diciembre fueron efectuados por “alguien que sabe empuñar el arma”, por lo que se puede inferir fue un sujeto contratado para llevar a cabo el atentado.

El especialista, quien prefirió se reservar su nombre, detalló para López-Dóriga Digital que en las fotografías de los disparos se aprecia “que no hay dispersión, o sea, que fueron hechos por alguien que sabe usar el arma”.

“Cuando son efectuados por alguien que no sabe, los impactos presentan una separación, ya que no hay fijación al empuñar el arma y el movimiento del carro (mecanismo del arma), provoca que los impactos sufran dispersión, o sea, separación. Y aquí los impactos están casi juntos”, enfatizó.

“Resultado: efectuados por alguien que sabe empuñar el arma, o sea, y naturalmente, sujeto contratado”, concluyó en su análisis.

El comunicador, uno de los periodistas radiofónicos más populares de México, denunció el pasado jueves por la noche que dos personas dispararon en su contra con la “clara” intención de asesinarlo.

“A las 11:10 pm, a 200 metros de mi casa, dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”, denunció el comunicador en su cuenta de Twitter.

El ataque a Gómez Leyva se da en medio de una crisis de asesinatos contra periodistas en México, pues de acuerdo con el conteo de la Sociedad Interamericana de Prensa, son ya 19 los periodistas y trabajadores de medios asesinados en México en 2022.

Además, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), México se mantuvo en 2022, por cuarto año consecutivo, como el país más peligroso para los profesionales de la información.

Este sábado, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aseveró que se trabaja de manera coordinada con el Gobierno Federal, y dejó en claro que la agresión contra el comunicador “se va a resolver”.

Con información de: lopezdoriga.com