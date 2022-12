Chica recibe un gallo como regalo de intercambio navideño

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En TikTok se hizo viral un video en donde se observa el momento de un intercambio entre amigos.

En la cuenta @jousinpalafo, fue compartido el clip en el que una joven va llegando a la reunión, cuando uno de sus amigos la sorprende con un regalo de intercambio fuera de lo común y que rompió expectativas, pues la chica recibe un gallo.

“Ahora si te vas a levantar al gimnasio”, le dicen sus amigos a la joven tras recibir el exótico regalo, mientras no puede dejar de reír.

@jousinpalafox NUNCA IMAGINÓ CUÁL IBA A SER SU REGALO DE INTERCAMBIO NAVIDEÑO ♬ sonido original – JOUSIN PALAFOX

La chica no tiene más remedio que aceptar a su nueva mascota, a la cual abraza con ternura y le hace cariños, un inesperado obsequió que recibió luego de que ella dio una tradicional taza.

En otro de los clips se observa a la joven llevando al gallo quien fue nombrado “Filomeno”, en su regazo, mientras en otros más comparte cómo es su vida con el ave de corral, quien incluso duerme con ella y despierta en medio de la noche cantando.

El clip logró cientos de comentarios en donde los internautas compartieron sus anécdotas sobre los regalos de intercambio que han recibido e incluso expresaron que les gustaría un presente como Filomeno.

“A mí me regalaron una gallina y dormía en casa del perro, comía con el perro y el perro aprendió a comer maíz”, “Wey me encantó tu taza”, “Yo si quiero el intercambio”, “me encanta la risa de la chica y el cariño con que agarra el gallo”, “yo sí le me quedo con Filomeno”, fueron algunos.

Con información de: excelsior.mx