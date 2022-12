Musk pregunta si debería seguir a la cabeza de Twitter, usuarios dicen que no

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

AGENCIA.-

El magnate Elon Musk, propietario de la red social Twitter, ha realizado una consulta a los usuarios para preguntarles si debería seguir a la cabeza de la empresa.

El resultado fue un 57,5% votando “no” y un 42,5% votando “sí”.

Musk prometió acatar los resultados y también anunció la celebración de una votación para cambios mayores de política.

Cuando alguien ofreció voluntariamente asumir la dirección, Musk bromeó diciendo que tendrían que invertir todos sus ahorros en Twitter, ya que la empresa se encuentra en vía rápida hacia la bancarrota desde mayo.

Desde que Musk adquirió Twitter por 44.000 millones de dólares, ha habido muchas controversias con respecto a la política de contenidos y a la posibilidad de que la red social admita críticas a su propietario.

La consulta realizada por Musk ha demostrado que el 57,5% de los usuarios de Twitter desean que no siga a la cabeza de la empresa, por lo que parece que el magnate tendrá que acatar la decisión y renunciar a su puesto como director.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022