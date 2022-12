Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que la única línea de investigación que debe ser descartada en el, atentado al periodista Ciro Gómez Leyva es que su gobierno esté detrás del hecho, aunque no descartó que grupos opositores a la Cuarta Transformación lo hayan llevado a cabo.

Durante su conferencia matutina, López Obrador ordenó a las autoridades de la Ciudad de México, encabezadas por la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, que se haga una investigación “a fondo” sobre la agresión armada contra Gómez Leyva.

“No descartar ninguna hipótesis, yo creo que la única hipótesis que se debe descartar, es que nosotros, el Gobierno que yo represento no es un Gobierno represor, nosotros no silenciamos a nadie, somos respetuosos de los derechos humanos y el principal derecho humano es el derecho a la vida, pero sí puede ser un caso vinculado al proceso de transformación que estamos llevando a cabo y que no les gusta a algunos”, dijo.

Apuntó que el atentado contra el periodista de Imagen TV y Radio Fórmula pudo ser debido a un reportaje que sacó tres o cuatro días antes en sus espacios, y dejó entrever que también podrían existir grupos contrarios a su Gobierno que buscan desestabilizarlo.

Por ejemplo el que sea un grupo de la delincuencia, se habla de que hubo un reportaje de Ciro tres o cuatro días antes de este atentado que puede ser una respuesta, ahí esta eso. También el que grupos contrarios a nosotros, para afectarnos, hayan llevado a cabo un acto con esas características”, indicó.

“En este caso en particular les diría de que además de una vileza, no tendría el efecto que posiblemente si existiera esa intención causaría para afectar nuestra Gobierno, porque la gente sabe muy bien, de que nosotros somos respetuosos de la vida y no nos atreveríamos a hacer así ni mandar a hacer una cosa así, es una cuestión de convicciones, la gente sabría”, agregó.

“¿Por qué lo menciono? Por aquí hay algunos que piensan que no han habido cambios en el país, y piensan que las mismas estrategias que posiblemente han aplicado antes podrían dar resultados aún en circunstancias distintas y en otros tiempos. No está de más decires que no va a tener efecto político, o el que ustedes están pensando, porque el pueblo tiene mucha información y ya no se deja manipular. Todo eso hay que analizarlo”, refirió.

El mandatario mexicano pidió a la ciudadanía apoyo para resolver el caso de la agresión contra Gómez Leyva: “también hago un llamado a la gente que pueda saber que nos ayuden, si escucharon algo, vieron algún movimiento, conocen a alguien, ayúdennos. La mejor recompensan es que nos van a ayudar mucho a evitar si es que existe un plan de desestabilizar la vida pública del país, que todos nos ayuden porque somos mayoría los que queremos la transformación, el cambio, la misma gente no puede ayudar.

Gómez Leyva, uno de los periodistas radiofónicos más populares de México, denunció el pasado jueves por la noche que dos personas dispararon en su contra con la “clara” intención de asesinarlo.

El ataque a Gómez Leyva se da en medio de una crisis de asesinatos contra periodistas en México, pues de acuerdo con el conteo de la Sociedad Interamericana de Prensa, son ya 19 los periodistas y trabajadores de medios asesinados en México en 2022.

Según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), México se mantuvo en 2022, por cuarto año consecutivo, como el país más peligroso para los profesionales de la información.

Este sábado, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aseveró que se trabaja de manera coordinada con el Gobierno Federal, y dejó en claro que la agresión contra el comunicador “se va a resolver”.

Con información de: lopezdoriga.com