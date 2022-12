Memo Ochoa podría jugar en Italia con el Salernitana

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

AGENCIAS.-

El Salernitana, equipo de la Serie A de Italia, está interesado en fichar al arquero mexicano Memo Ochoa, quien actualmente no tiene contrato con el América.

Según Gianluca di Marzo, periodista especializado en fichajes, el club italiano podría contratar a Ochoa de forma gratuita y ofrecerle un contrato hasta junio de 2023.

La razón detrás del interés del Salernitana es la lesión del arquero titular Luigi Sepe, que dejó al equipo sin portero titular para el resto de la temporada.

Ochoa cuenta con pasaporte europeo, por lo que no es considerado un extranjero en la Serie A.

Si llega a un acuerdo con el Salernitana, sería el cuarto equipo de Ochoa en Europa, después de haber jugado en Francia, España y Bélgica.

