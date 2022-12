Pareja con casi 80 años de casados mueren con pocas horas de diferencia

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Cuando una pareja se casa, se dice que es hasta que la muerte los separe, y esto fue lo que le pasó a una pareja que duró poco más de 79 años de casados y que murió casi juntos, con tan sólo horas de diferencia.

Se trata de Hubert y June Malicote, ambos de 100 años, quienes murieron hace unas semanas. La noticia la dio a conocer su hijo Sam Malicote.

De acuerdo con su testimonio, el 30 de noviembre, Hubert murió “por sólo unas horas, marcando el final de su historia de amor de 81 años”.

Mientras que June murió unas 20 horas después, la tarde del 1 de diciembre, compartió Sam a The Dayton Daily News.

“Me siento triste, pero no debería. ¿Quién puede esperar vivir una vida así?” le dijo al periódico.

“Salieron juntos”, agregó.

La pareja de Hamilton, en este año había celebrado sus 79 años de casados, y en entrevista con la cadena WLWT, una estación de televisión en Cincinnati propiedad de NBC, reveló el secreto detrás de su longevo matrimonio.

Hubert y June Malicote nacieron, casualmente, ambos en julio de 1922 en Kentucky, y luego se mudaron cada uno por su lado a Hamilton buscando mejores oportunidades. Pero la oportunidad de uno con el otro no llegó hasta una invitación para ir juntos a la iglesia.

“Milagrosamente, el banco de atrás estaba vacío, así que entramos y todos estaban de pie y justo en frente de nosotros había un banco lleno de niñas. Y ella me miró y sonrió”, dijo Hubert a la cadena.

La amistad pronto se convirtió en amor y el 8 de junio de 1943. Sin embargo, poco después partiría Hubert con el fin de servir a la Marina de Estados Unidos como parte de la Segunda Guerra Mundial.

Después de regresar, se establecieron en Hamilton para formar su familia, con tres hijos, siete nietos y actualmente 11 bisnietos; pero lo más sorprendente es que siguen estando juntos y aseguran nunca haber peleado.

“Nunca hemos tenido una pelea”, dijo Malicote. “Nunca hemos tenido una pelea”, insiste.

Señaló que encontraron las cosas que tenían en común, así como la importancia de la familia y el hecho de trabajar juntos como un equipo en los momentos difíciles.

Según relatan, tras dejar las fuerzas armadas, Hubert comenzó a trabajar en la empresa financiera Dieblod, para la cual trabajó 50 años antes de retirarse; por su lado, June, por su lado, se encargó de la crianza de sus hijos y fue ama de casa.

“Era una excelente madre que se quedaba en casa”, dijo sobre su esposa. “Hacía los vestidos de las niñas. Plantaba un gran jardín. Enlataba y conservaba, y era una buena ama de casa”.

Tras -en ese entonces- 79 años juntos, aseguran que cuando dijeron en el altar la famosa frase ‘hasta que la muerte nos separe’: “lo decíamos en serio”, y que para ellos “significaba algo”, lo cual demuestran casi 8 décadas después.

Con información de: milenio.com

Need some sweetness in your life? June and Hubert Malicote live in Hamilton, OH. They are both about to turn 100… celebrating 79 years of marriage! They sat down with @NatalieClarkTV and shared their love story with us @WLWT: https://t.co/7bEcU04A47 pic.twitter.com/VUzR9ic7ML

— Kristin Kay (@KristinKayNews) June 28, 2022