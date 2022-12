Denuncia Bellakath eliminación de su canción ‘Gatita’ de todas las plataformas

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La famosa cantante del exitoso tema ‘Gatita’, Bellakath, rompió en llanto, al asegurar que su canción fue eliminada de Instagram y de TikTok, pues alguien la reclamó, por lo que prepara una denuncia millonaria contra quien resulte responsable.

A través de sus redes sociales en donde la famosa anunció la noticia sobre su tema musical que la ha colocado en altos números de reproducciones.

ALGUIEN MÁS LA RECLAMA COMO SUYA

La influencer, ex integrante de Enamorándonos, aseguró que le daban ganas de llorar de impotencia por todo lo que está atravesando. Señaló que desde ayer se dio cuenta.

Mencionó que la canción “Gatita” le pertenece cien por ciento a ella. Sin embargo, alguien más la reclamó y fue eliminada de algunas redes sociales.

“Me acaba de pasar algo que yo no me esperaba, ni siquiera me lo imaginaba, pero más que nada que me acuerdo me dan ganas de llorar, necesito que la gente se entere de lo que está pasando.

“La canción Gatita me pertenece a mí. Y bueno, el día de ayer me llegó un correo en donde alguien más la reclamo y que supuestamente la canción es de alguien más. Yo la tengo registrada aquí, en las instituciones y me la borraron de Instagrfam y TikTok, porque alguien la reclamó como si fuera de su propiedad. Me di cuenta ayer y yo tenía que dar show, como es posible que la gente, tanto me odian, no soportaron”, sentenció.

PREPARA DEMANDA MILLONARIA

La reguetonera aclaró que no se quedará con los brazos cruzados, pues hará una demanda multimillonaria: “Bueno, la denuncia me llegó un correo y la distribuidora no me dejó ni explicar de los registros y estoy muy triste, porque es un trabajo que hice desde agosto, yo tengo cómo comprobar que yo la escribí, que yo la hice. Mi productor tiene cómo comprobar que él hizo la pista. Vamos a hacer una demanda multimillonaria, hasta se crearon una cuenta fake, no sé cómo la gente puede llegar a tanto.

A mi no me importan los números, finalmente, la gente sabe que yo hice la canción”, añadió.

Bellakath dijo que regalaría su tema musical y que está segura que pronto vendrán nuevos éxitos.

“La canción es de ustedes, ustedes fueron quienes hicieron hit esta canción, estamos mundiales, estamos debajo de la canción de Anuel, Anuel la compartió ayer en sus historias y pues no soportaron, ni modo se las voy a regalar, la voy a subir a mis historias por si quieren seguirla escuchando, la canción es mía. Yo voy a hacer esa demanda multimillonaria con la persona que la robó y ni modo, voy a sacar otras canciones y si ‘Gatita’ les gustó sé que les va a gustar todo lo que viene”.

La mexicana compartió que no es justo lo que está viviendo y aclaró que por el momento no puede hacer algo legal, pues todos están de vacaciones. Sin embargo, una vez que regresen hará lo pertinente.

“Ya borraron Gatita de Amazon, de Insta, de Tiktok y estoy así con la impotencia de no poder hacer nada todavía porque justo lo hicieron con alevosía y ventaja de que se fueron de vacaciones y ahorita no podía hacer nada porque la gente ya está de vacaciones, pero se la van a pelar, yo les voy a regalar la canción, es de ustedes y la voy a subir a mis historias”.

Como era de esperarse, varios fans e influencer mostraron su apoyo incondicional a la cantante.

Con información de: milenio.com