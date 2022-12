Hombre sobrevive a un naufragio en aguas llenas de cocodrilos y tiburones en Australia

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un hombre cuyo barco naufragó en medio de una tormenta en la costa del norte de Australia sobrevivió casi 24 horas en unas aguas infestadas de cocodrilos y tiburones aferrado a una madera a la deriva.

El hombre originario del estado de Queensland fue hallado el miércoles por un equipo de rescate aéreo flotando en el estrecho de Torres, situado entre Australia y Papúa Nueva Guinea, a dos kilómetros de los restos de su bote.

Estaba “aferrado a una madera a la deriva”, según la Autoridad de Seguridad Marítima de Australia. El hombre, cuya identidad no fue revelada, tuvo “mucha suerte” de haber sobrevivido, indicó el comunicado.

El superviviente desapareció el martes, pero los equipos de rescate aéreo no consiguieron localizarlo hasta el miércoles a final de la mañana tras haber encontrado los restos de su embarcación.

A man has survived for more than 24 hours by clinging to a piece of wood in crocodile and shark-infested waters in a remote part of the Torres Strait after his dinghy capsized.

The man was travelling between islands, but an alarm was raised when he did not arrive.#9News pic.twitter.com/NsU2zWIz1E

— 9News Queensland (@9NewsQueensland) December 21, 2022