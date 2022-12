Joe Biden promete apoyo militar a Ucrania

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Este miércoles, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky se reunió con su homólogo estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca para mostrar un frente unido ante Rusia por la invasión a Ucrania.

Este sería el primer viaje al extranjero que hace Volodimir Zelensky desde el inicio de la guerra en febrero.

Zelensky agradeció al presidente Biden por el apoyo que Estados Unidos ha dado al país en guerra.

Biden prometió la ayuda financiera, militar y humanitaria a Ucrania y advirtió que Rusia está “tratando de usar el invierno como arma” en la guerra.

“Asegurarnos de que tengan la financiación militar, vamos a continuar con la ayuda de la defensa y junto con una dotación de misiles patrios para la dotación de Ucrania y ayudarles para que sus fuerzas puedan en contra del combate que han sufrido del Kremlin y mantener la paz”, dijo Biden.

Zelensky agradeció a Biden, a los legisladores y a los “estadounidenses ordinarios” por el apoyo. Por su parte, Biden dijo que los ucranianos “inspiran al mundo” y es “un honor estar a su lado”.

El presidente de Estados Unidos felicitó a Zelenzki por ser el hombre del año, por su parte Volodimir le dio un reconocimiento a Joe Biden por su valentía y le entregó una cruz al mérito military un listado de la gente de Ucrania que está agradecido con él.

