Marchan colectivas del sur de Tamaulipas para exigir se aclaren desapariciones de jóvenes

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Paulo Monsiváis/ El Sol de Tampico

Tampico, Tam.- Este miércoles marcharon colectivas del sur de Tamaulipas para exigir se aclaren desapariciones de jóvenes, pues en este mes se registran ya 3 casos de mujeres jóvenes que “desaparecen”, en la zona, todas menores de 20 años.

“Debe haber ya Alerta de Género, por la situación, afirman feminista*

La manifestación se realizó en la esquina que hacen la Avenida Hidalgo y la calle Francita, donde decenas de participantes en los colectivos feministas bloquearon la circulación vial en este punto, exigiendo tanto a la fiscalía de Justicia del Estado, como a la delegación del transporte público y y los Institutos de la Mujer municipales y estatales que apoyan a las familias para encontrar alas menores que están desaparecidas.

Nuri Romero Santiago, presidente de la Colectiva Feminista Tamaulipeca, señaló que “además de la Fiscalía de Justicia del Estado, deben involucrarse todas las instituciones, esto es sociedad y gobierno, tenemos años luchando por ‘no una más’, las mujeres corremos ya riesgo en cualquier sector, porque la última que se desapareció fue a la altura de la colonia Guadalupe”.

Insistió que se hagan todos los protocolos que corresponden a esta situación, ya que se deben dar alertas en la central camionera y en las carreteras para poder ubicar a las jóvenes, “no hay alertas de género a pesar que son jóvenes y niñas las que están perdiendo la vida y desapareciendo y las autoridades no dan la cara no ninguna institución que presuntamente protege a más mujeres”.

Necesario visibilizar los casos y apoyar a los familiares

Martha De La Cruz López de la Colectiva Mujer Manglar expresó que “porque es necesario hacer cosas más extremas para que una autoridad atienda a las familias, cuando debe ser un procedimiento que se realice de acuerdo a lo que está sucediendo, lamentable es a lo que tienen que llegar para que las autoridades les hagan a las familias de las víctimas”.

La marcha de las colectivas del sur de Tamaulipas para exigir se aclaren desapariciones de jóvenes, se realizó a lo largo de las 25 cuadras que abarca la Avenida Hidalgo, para llegar hasta el pórtico del palacio municipal donde se detuvieron para lanzar consignas y exigir que las autoridades cumplan con atender a las familias.

Durante el mes de diciembre son ya 3 las jóvenes que han desaparecido en la zona conurbada, la última de nombre Cynthia, de 23 años, señalando los familiares que desde el 16 de diciembre no la ven, además de Dana, de 17 años, que desde el 10 de diciembre no llegó a su casa y Jazmín, de 16 años, que también ya no la encuentran desde el 16 de diciembre.