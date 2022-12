Johnny Depp donará pago de Amber Heard

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

LOS ÁNGELES, EU., diciembre 22 (Agencias)

Johnny Depp y Amber Heard llegaron hace unos días a un acuerdo para no volver a verse las caras en los juzgados, después del mediático juicio por difamación en el que se enfrentaron el pasado mes de junio.

En aquel momento, a la actriz se le condenó a pagar diez millones de dólares a su ex por un artículo publicado hace cuatro años en el Washington Post, en el que hablaba de su experiencia como víctima de la violencia doméstica.

Por otro lado, a él se le ordenó compensar a Amber con dos millones de dólares por las declaraciones injuriosas que había realizado su abogado. Al final, será ella la única que tendrá que pagar.

Heard solo tendrá que pagar un millón de dólares para ser exactos, y será su póliza de seguro quien cubra esa cantidad. Los representantes legales de Depp emitieron un comunicado público para dar detalles sobre este acuerdo legal.

En el texto recalcaron que esta solución no cambia “el fallo del jurado” en favor de su cliente. Y también indicaron que el actor se comprometió a donar esa cantidad a una organización benéfica “de verdad”.

Este último matiz es una indirecta a la actriz, que inicialmente se había comprometido a entregar a distintas organizaciones benéficas el dinero que recibió como parte de su acuerdo de divorcio de Johnny Depp: siete millones de dólares.

En el juicio del pasado verano, Amber reconoció que no había donado la totalidad de esta millonaria cifra; aseguró que se había comprometido a hacerlo, pero que no había sido posible; de hecho, un año fue su ex Elon Musk quien realizó una donación en su nombre de 500 mil dólares.