Angustiante experiencia vivió una mujer al tomar un vuelo desde la Ciudad de México a Coahuila en compañía de su mascota, pues, una vez que llegó a su destino, su perrita no apareció en la banda de entrega.

La mujer identificada como Blanca Margarita, @Sanrmzmarg, viajó ayer con VivaAerobus a las 06:05 horas y entregó en perfectas condiciones a su mascota, llamada Sabina, una hora antes de abordar.

Pero cuando llegó a Torreón, Sabina no apareció en la banda de entrega de equipaje, por ello, preguntó a los encargados y le dijeron que se acercara al mostrador. La mujer temía lo peor.

“Al preguntar me dijo la encargada con una tranquilidad: fíjate que tu perrita se quedó en Ciudad de México, yo creo que se les olvidó allá meter a tu perrita en el vuelo que tu ibas, pero no te preocupes, nos notificaron de inmediato y ya pusimos a tu perrita en otro vuelo, pero de otra aerolínea diferente a nosotros”, escribió la usuaria en Twitter.

El personal mostró fotos de la perrita para constatar que estuviera bien y viva. La mujer tuvo que esperar más de dos horas y media, porque hubo un retraso en la entrega.

“Cuando me la entregan estaba la caja Kennel en estas condiciones: rota, con plástico y cinchos extra que yo jamás agregué. Todavía me pregunta el chico encargado de VivaAerobus que si yo la había entregado así. Para que se haya roto de esta manera, Sabina tuvo que ser azotada o aplastada”.

La usuaria indicó que, por fortuna, ambas estaban bien y en casa, pero señaló que no es seguro para las mascotas viajar en VivaAerobus y Aroméxico.

“Qué horror el que me hicieron pasar y la angustia de esperar a que Sabina llegara bien. No puede ser posible que no tengan las preocupaciones necesarias para que nuestras mascotas lleguen bien. ¿Cuándo van a entender que no sólo son animales, es nuestra familia?”, cuestionó la mujer.

