Prepara su primera película

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 21 (Agencias)

El actor Jaime Camil reveló a la prensa mexicana que entre sus planes para el próximo año se encuentra el dirigir y protagonizar un proyecto en el séptimo arte.

Al charlar con los reporteros que lo captaron en el Aeropuerto de la Ciudad de México adelantó sus planes para el 2023; “viene la segunda temporada de ‘Schmigadoon!’ que ya filmamos”, señaló.

Añadió que dicho proyecto saldría en el primer trimestre del 2023, además, “como productor de contenidos tengo un first to deal con Paramount, entonces estamos creando contenidos y hasta que no se materializa uno, hay muchos en la burbuja”.

Camil reveló sus intenciones de hacer su propia cinta: “Estoy viendo si dirijo mi ópera prima, con mi amigo y socio Fernando Lebrija el siguiente año. Es un gran director y productor y estoy haciendo una película muy bonita con él”.

Expresó que lo entusiasma el guión y que le gustaría, además de dirigir, también participar en la cinta. Mientras esto sucede, el famoso se prepara para pasar las fechas decembrinas con personas muy especiales para él: su familia.