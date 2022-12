Pueblo mágico de Chihuahua es nombrado sitio turístico mundial

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La Organización Mundial de Turismo otorgó un nombramiento de talla global al pueblo mágico de Creel, en la sierra tarahumara de Chihuahua, como parte del exclusivo grupo de Best Tourism Villages of the World 2022 (Mejores Pueblos para el Turismo).

El secretario de Turismo de esta entidad, Edibray Gómez, dijo que este reconocimiento de “The Best Tourism Villages of the World” es un logro extraordinario, pues la selección partió de un total de 136 destinos de 57 países, de los cuales solo se lograron 32.

De éstos, se escogieron dos de México, uno de ellos el pueblo de Creel, en el municipio tarahumara de Bocoyna, a tres horas de la capital del estado de Chihuahua y en el corazón de la sierra tarahumara.

El reconocimiento será entregado los próximos días 27 y 28 de febrero del 2023 en Arabia Saudita.