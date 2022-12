Se prepara EU para tormenta invernal ‘única en una generación’

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Gran parte del territorio de Estados Unidos se prepara para una tormenta invernal “única en una generación”, como la ha descrito el servicio meteorológico nacional, el National Weather Service (NWS), que sobre todo afecta el medio oeste del país y que se traslada hacia el noreste.

El presidente de E. U., Joe Biden, advirtió este jueves a los estadounidenses que se tomen dicha tormenta invernal “de forma extremadamente seria” y que sigan las recomendaciones de las autoridades.

“Esta es realmente una alerta meteorológica muy grave. Y va desde Oklahoma hasta Wyoming, y de Wyoming a Maine. Y hay consecuencias reales, por lo que animo a todo el mundo, a todo el mundo a seguir por favor los avisos locales”, dijo en declaraciones a los periodistas desde el Despacho Oval.

El mandatario estadounidense subrayó que esto no es como un día de nieve normal, sino que es algo “serio”, al tiempo que reveló que su Gobierno ha intentado contactar con los 26 gobernadores de los estados afectados.

Algunos medios de comunicación locales en el norte de Idaho se han alcanzado temperaturas de hasta -59 °F (-50 °C), mientras que algunas de las principales ciudades del país afrontarán condiciones extremas el viernes con -34 °F (-36,6 °C) en Chicago (Illinois), -32 °F (-35 °C) en Mineápolis (Minesota) y -21 °F (-29°C) en Denver (Colorado).

En su última actualización de este jueves, el NWS pronosticó una “gran tormenta anómala” a lo largo del fin de semana, con nieve, fuertes vientos y bajas temperaturas “peligrosas”.

El fenómeno meteorológico irá desde el norte de la Gran Cuenca, una zona hidrográfica que abarca Nevada, parte de Utah y California, Idaho, Oregón y Wyoming, hasta el norte del medio oeste, los grandes lagos y los Apalaches centrales y septentrionales.

El NWS indicó que habrá “una peligrosa masa de aire frío sin precedentes” por un frente del Ártico que llegará a los valles de Ohio y Tennessee esta noche.

De acuerdo a la página web Flightaware, se han producido un total de 1.724 cancelaciones de vuelos dentro, hacia o desde EE.UU. este jueves.

Los aeropuertos más afectados por las cancelaciones son O’Hare en Chicago, Chicago Midway y el de Denver.

Las aerolíneas han avisado de que la nieve, los vientos gélidos y las bajas temperaturas podrían afectar los viajes desde Seattle, en la costa oeste del país, a Boston, en el noreste, o Carolina del Norte, en el sur.

Tales son las condiciones meteorológicas que incluso un país como Canadá, acostumbrado a la nieve y las bajas temperaturas invernales, afronta un frío inusual extremo que está azotando las provincias occidentales y que se espera que se extienda por el este en las próximas horas, con nieven abundante y vientos.

Con información de: lopezdoriga.com

Ready or not, here it comes! The "Polar Express" (arctic airmass) has already entered NW Arkansas. (looks up last min flights to South FL✈) pic.twitter.com/EjXOG0H16M

— NWS Birmingham (@NWSBirmingham) December 22, 2022