Cena para dos

Ese reloj de cuerda me vuelve loca, el péndulo oscilante es un cruel recordatorio del tiempo ¡que nunca se detiene! Cuando era niña me divertía la rutina de cada noche cuando mi madre sacaba la garigoleada llave que guardaba dentro del gabinete del reloj, siempre era una tentación tocarla y un verdadero triunfo cuando nos permitían subirnos en un banco cantinero para operar aquella llave y darle cuerda, bajo la supervisión de ella. Sólo nos dejaban dar una vuelta, mover los engranes con esa llave era toda una odisea para mi hermana y para mí, nos sentíamos realizadas cuando lo hacíamos.

Eran otros tiempos, tic tac, tic tac…, esta noche no estoy de humor para tantos recuerdos que me abruman, mis padres hace algunos años partieron a otras dimensiones y mi hermana Sofía vive en Inglaterra desde hace algunos años. Se me ha ido la vida no sé en qué, pero mi miedo a un nuevo fracaso después de mi ruptura con Marcial me alejaron del amor, creo que en el fondo de mi mente lo sigo amando y me resisto a aceptarlo. Hoy, heme aquí casada con mi soledad. La mesa está puesta, siempre pongo dos cubiertos, hornee un delicioso pastel de manzana como lo hacía mi madre y una pechuga de pavo con salsa de queso. Siempre lo hago así, no deseo ir a la casa de nadie, me quedo con mis recuerdos y ese reloj de cuerda que hoy, por alguna razón me está pesando. ¡Ya no quiero pensar! Encenderé el televisor un rato mientras dan las once de la noche, a esa hora cenaré después de llamar a mi hermana.

Miraré las noticias del día mientras llega la hora. Al final de cuentas, la soledad no es tan mala compañera. Me acomodaré en el diván mientras saboreo un delicioso vino tinto que reservé para la ocasión.

Mientras veo las mismas noticias de siempre, política, mentiras, violencia en todas partes. Desde mi ventana alcanzo a ver una silueta solitaria de un individuo que se dispone a sentarse en una banca del jardín de enfrente, se cala el sombrero para que no se lo lleve el viento y sube el cuello de su abrigo, en pocos minutos empezará a llover. El agua invernal se clava como alfileres en la piel, ese hombre debe estar tan solo como yo, pero es posible que no tenga a dónde ir porque está sentado en esta noche en una fría banca, me quedo estática mirando la figura de aquel hombre. Pierdo la noción del tiempo hipnotizada por el tic tac del reloj.

Después de unos momentos de sopor escucho pasos a mi espalda y me sorprendo, sé que estoy sola, pero al volver la vista, distingo entre las sombras la silueta de mi madre con su sonrisa dulce y la llave del reloj en la mano, no sé si escuché realmente su voz o solo la imaginé.

—¿Quieres darle cuerda al reloj, hijita? Hoy es Nochebuena y el tiempo no debe detenerse, este viejo reloj necesita cuerda. ¿Me ayudas? ¡Ah! Y de paso me abrazas ¡Feliz Navidad! ¡Anda!¡No te quedes ahí sentada! El tiempo nunca se detiene, corre a su encuentro, pero primero ayúdame a darle cuerda al reloj y dame ese abrazo.

Me levanté del diván como un resorte, no sé si fue un sueño, mi imaginación, o mi madre que desea decirme algo. La abracé, sentí sus manos deslizarse frotando suavemente mi espalda como cuando yo sentía frío. Después, tomó la llave y la puso entre mis manos diciéndome

—Toma la llave y dale cuerda al reloj, no dejes que se detenga, acuérdate que el tiempo se va y no lo podemos regresar.

Tomé de sus manos la llave obedientemente, di cuerda al reloj y triunfante volví la vista a donde estaba mi madre, pero ya no estaba ahí, sobre la mesita a lado del diván donde estaba yo recostada, me encontré un anillo que siempre usaba. Sin pensarlo mucho, lo coloqué en mi dedo anular, aún estaba tibio. Me sentí abrumada porque no supe hasta dónde llega mi imaginación y hasta dónde esa realidad alterna que vive paralela a nosotros y no la queremos ver. Me senté de nuevo en el diván mientras los latidos de mi corazón volvían a su ritmo normal. El hombre de la banca seguía sentado ahí tal vez mirándome desde la calle, estaba frente a mi ventana donde se veía la mesa para dos y los candelabros encendidos. ¿Por qué no se irá? La lluvia debe calarle, está empezando a enfriar el viento y ese sujeto tiene más de una hora ahí sentado como estatua, mirando hacia acá. Se ve tan solitario como yo, pero no debe tener un reloj de cuerda que lo vuelva loco marcándole el paso del tiempo.

¿Qué me quiso decir mi madre?¿Por qué me pidió que le diera cuerda al reloj? En ese momento la campana marcó las once de la noche. Me siento nostálgica, no quisiera cenar sola esta noche.

Debo estar loca, pero atravesaré la calle y le diré a ese hombre solitario que comparta la mesa conmigo esta noche. Dos soledades se acompañan y pesan menos.

Me pongo el abrigo, abro la puerta y camino hacia aquel extraño, no puedo evitarlo. Al dirigirme hacia él, se alerta al escuchar mis pasos y acomoda su sombrero se pone de pie y me mira. A medida que me acerco, el corazón me late cada vez más de prisa, a unos metros de aquel hombre me detengo con el alma en un hilo, él se quita el sombrero y descubre su rostro. Exclamo con una voz apenas audible.

—¡Matías! Pensé… Creí…

Su pelo estaba salpicado por hilos de plata, era el mismo, el brillo de sus ojos me hizo retroceder en el tiempo y escuché lo escuché diciéndome:

—Llegué hace unas horas y no me atrevía a llamar a tu puerta. No sabía si estabas ahí. Nunca he dejado de amarte, pero cuando vi tu mesa puesta para dos, me quedé a la expectativa con el corazón en vilo esperando ver llegar a alguien más.

Pasaron unos instantes y entendí el mensaje de mi madre. Nos abrazamos y el tiempo se detuvo, nuestros labios se fundieron en un beso que llenó espacios vacíos, abrazados y mirándonos a los ojos entramos a mi casa donde nos esperaba una cena para dos.