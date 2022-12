El regalo de los diputados al Gobernador

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Dos meses y 22 días después, Morena logró, por fin, revertir una reforma de ley que significaba una enorme piedra en el camino para el gobernador Américo Villarreal Anaya, porque le quitaba facultades en materia de seguridad pública y se los entregaba a la Fiscalía del Estado.

Lo consiguió gracias a la complicidad de la diputada panista Linda Mireya González Zúñiga, quien desatendió la línea de su partido de no acudir a la sesión extraordinaria programada para este jueves.

Al acudir, la matamorense permitió que se lograra el quórum para la realización de la sesión y así le puso las cosas a modo a Morena.

Así, los diputados guindas tuvieron vía libre para aprobar el dictamen recaído en una iniciativa del gobernador Américo Villarreal, con la cual se derogaron diversas disposiciones incorporadas por el PAN, en junio pasado, a la Ley de Coordinación Fiscal; Ley de Seguridad Pública; y las leyes orgánicas de la Fiscalía General de Justicia y de la Administración Pública.

Con aquella reforma panista del 30 de junio pasado, se cedió a la Fiscalía General de Justicia del Estado, el mando del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica.

Siempre se supo que, al reformar esas leyes, los panistas actuaron de mala fe, atendiendo órdenes del entonces gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, quien de esa manera buscaba ponerle piedras en el camino a la nueva administración de Villarreal Anaya.

Desde octubre pasado, los diputados morenistas recibieron la instrucción de revertir dichas reformas, para devolverle al Poder Ejecutivo el manejo, nuevamente, del secretariado ejecutivo y de la UIFE. No es cosa menor, porque del primero dependen el llamado C-4 y los C-5, instrumentos importantísimos para la tarea de seguridad pública.

A partir del 14 de diciembre pasado, en el cierre del periodo ordinario de sesiones, las cosas se le comenzaron a dar al grupo parlamentario guinda, cuando lograron hacerse del control de la Diputación Permanente a pesar del pataleo de los diputados panistas.

De inmediato, colocaron en la agenda la dictaminación de dos iniciativas. Una, precisamente la que envió el Gobernador para recuperar el mando del Secretariado Ejecutivo y la UIFE; y la otra, relacionada con la eliminación de facultades a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para emitir una constancia de no antecedentes de corrupción.

Tan pronto tuvo listos los dictámenes, la Diputación Permanente convocó a sesión extraordinaria para pasarlos por el Pleno.

La bancada panista opuso resistencia al decidir no atender, igual que los diputados del PRI, la convocatoria a la sesión extraordinaria. El objetivo era que no hubiera quórum para impedir la plenaria. Sin embargo, no contaban con la decisión de González Zúñiga.

De esa forma, en apenas 30 minutos, los morenistas lograron aprobar los dos dictámenes de su interés, porque no hubo debate de por medio. Quienes podían oponerse eran los panistas y no acudieron.

Los diputados guindas se veían felices.

“Es un regalo de Navidad para el Gobernador”, se escuchó decir a una diputada en el ala morenista del Salón de Plenos, mientras otras compañeras le festejaban la ocurrencia.

EL RESTO

UNA MENOS EN EL PAN.- Luego de lo sucedido este jueves, la diputada panista Mireya González Zúñiga solo tendrá dos opciones: o se declara legisladora sin partido, o de plano se pone la camiseta de Morena.

No tiene otra alternativa, porque el PAN difícilmente le perdonará que haya permitido que Morena revirtiera reformas que habían sido ordenadas por el ahora exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

La orden era que no atendiera la convocatoria a la sesión extraordinaria, como lo hicieron el resto de los diputados y diputadas del PAN, junto con los del PRI, pero la matamorense hizo lo contrario.

La interrogante ahora es: ¿Qué le ofreció Morena a Linda Mireya para que le entregara su voto?

ASI ANDAN LAS COSAS.

